M jak miłość. Barbara przeczuje, że z Arturem dzieje się coś złego. Prawda okaże się bardzo bolesna w 1937. odcinku

Niepokój w Grabinie

Powrót „M jak miłość” po letniej przerwie przyniesie spore emocje w domu Mostowiaków. Kiedy Artur Rogowski (Robert Moskwa) zawita do Grabiny, Barbara (Teresa Lipowska) natychmiast zauważy zmianę w jego zachowaniu. Zgaszone spojrzenie i wymuszone uśmiechy nie zmylą starszej pani, która od lat doskonale czyta w emocjach swoich bliskich. Postanowi nie odpuszczać i zażąda od zięcia pełnej szczerości.

– Artur… Zawsze się dogadywaliśmy i byliśmy ze sobą szczerzy. Powiedz, synku, co się z tobą dzieje? – zapyta zatroskana, ubiegając jednocześnie jego próby obrócenia wszystkiego w żart: – Ale tak naprawdę. Nie chcę, żebyś mi tu opowiadał jakieś bajki… To już lepiej nic nie mów.

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Bolesne wyznanie Artura

Przyparty do muru Rogowski uzna, że nie ma sensu dłużej udawać. W 1937. odcinku serialu lekarz otworzy przed teściową serce i zdradzi, jak wielki ciężar nosi w sobie od dłuższego czasu. Okaże się, że pod maską człowieka sukcesu kryje się głębokie poczucie pustki, niespełnienia i strachu przed nieuchronnym upływem czasu.

– Mam chyba jakiś kryzys. Od pewnego czasu dręczy mnie takie poczucie, że już nic nowego, ciekawego w życiu mnie nie spotka... – wyzna zrezygnowany Artur, dodając po chwili z jeszcze większą goryczą: – Po prostu, mamo, twój zięć się starzeje i chyba trochę się tego przestraszył…

Słowa te wywołają u Barbary spory szok, jednak jako kobieta z ogromnym doświadczeniem życiowym, doskonale zrozumie lęki zięcia.

Cenna lekcja życia od seniorki

Mostowiakowa nie zamierza bezczynnie patrzeć, jak mąż jej córki pogrąża się w depresyjnych myślach. Postanowi przypomnieć mu, co w życiu jest najważniejsze i jak odnaleźć sens w dojrzałym wieku. Wzruszająca rozmowa stanie się dla Artura prawdziwym drogowskazem.

– Wszyscy przez to przechodzimy, wszyscy się starzejemy... Dlatego trzeba upływający czas traktować jak dar, poszukać dla siebie nowych wyzwań, celów – zacznie tłumaczyć Barbara, kładąc nacisk na relacje z najbliższymi: – Nie zawsze będzie łatwo... Ale wtedy tym bardziej nie wolno nam odtrącać wsparcia i miłości najbliższych…

Słowa te trafią prosto w serce lekarza, który z wdzięcznością odpowie:

– Masz rację, jak zwykle, we wszystkim. I wezmę sobie twoje słowa do serca, mamo...

Mostowiakowa nie uwierzy w słowa zięcia

Choć na koniec spotkania Rogowski spróbuje obrócić sytuację w żart i uspokoić Barbarę, twierdząc, że to jedynie „klasyczny kryzys wieku średniego”, seniorka nie da się oszukać. Kiedy Artur opuści Grabinę, na twarzy kobiety zagości głęboki malunek strachu. W samotności wypowie tylko jedno, pełne niepokoju zdanie:

– Teraz to dopiero się martwię…

Kiedy emisja nowego sezonu serialu "M jak miłość"?

Czy Barbara ma rację, tak bardzo bojąc się o psychiczną kondycję Artura? O tym widzowie dowiedzą się już po wakacjach. Premierowy 1937. odcinek „M jak miłość” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 7 września na antenie TVP2.

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