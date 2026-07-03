M jak miłość. Barbara przeczuje, że z Arturem dzieje się coś złego. Prawda okaże się bardzo bolesna w 1937. odcinku

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Niepokój w Grabinie
Powrót „M jak miłość” po letniej przerwie przyniesie spore emocje w domu Mostowiaków. Kiedy Artur Rogowski (Robert Moskwa) zawita do Grabiny, Barbara (Teresa Lipowska) natychmiast zauważy zmianę w jego zachowaniu. Zgaszone spojrzenie i wymuszone uśmiechy nie zmylą starszej pani, która od lat doskonale czyta w emocjach swoich bliskich. Postanowi nie odpuszczać i zażąda od zięcia pełnej szczerości.
– Artur… Zawsze się dogadywaliśmy i byliśmy ze sobą szczerzy. Powiedz, synku, co się z tobą dzieje? – zapyta zatroskana, ubiegając jednocześnie jego próby obrócenia wszystkiego w żart: – Ale tak naprawdę. Nie chcę, żebyś mi tu opowiadał jakieś bajki… To już lepiej nic nie mów.
Bolesne wyznanie Artura
Przyparty do muru Rogowski uzna, że nie ma sensu dłużej udawać. W 1937. odcinku serialu lekarz otworzy przed teściową serce i zdradzi, jak wielki ciężar nosi w sobie od dłuższego czasu. Okaże się, że pod maską człowieka sukcesu kryje się głębokie poczucie pustki, niespełnienia i strachu przed nieuchronnym upływem czasu.
– Mam chyba jakiś kryzys. Od pewnego czasu dręczy mnie takie poczucie, że już nic nowego, ciekawego w życiu mnie nie spotka... – wyzna zrezygnowany Artur, dodając po chwili z jeszcze większą goryczą: – Po prostu, mamo, twój zięć się starzeje i chyba trochę się tego przestraszył…
Słowa te wywołają u Barbary spory szok, jednak jako kobieta z ogromnym doświadczeniem życiowym, doskonale zrozumie lęki zięcia.
Cenna lekcja życia od seniorki
Mostowiakowa nie zamierza bezczynnie patrzeć, jak mąż jej córki pogrąża się w depresyjnych myślach. Postanowi przypomnieć mu, co w życiu jest najważniejsze i jak odnaleźć sens w dojrzałym wieku. Wzruszająca rozmowa stanie się dla Artura prawdziwym drogowskazem.
– Wszyscy przez to przechodzimy, wszyscy się starzejemy... Dlatego trzeba upływający czas traktować jak dar, poszukać dla siebie nowych wyzwań, celów – zacznie tłumaczyć Barbara, kładąc nacisk na relacje z najbliższymi: – Nie zawsze będzie łatwo... Ale wtedy tym bardziej nie wolno nam odtrącać wsparcia i miłości najbliższych…
Słowa te trafią prosto w serce lekarza, który z wdzięcznością odpowie:
– Masz rację, jak zwykle, we wszystkim. I wezmę sobie twoje słowa do serca, mamo...
Mostowiakowa nie uwierzy w słowa zięcia
Choć na koniec spotkania Rogowski spróbuje obrócić sytuację w żart i uspokoić Barbarę, twierdząc, że to jedynie „klasyczny kryzys wieku średniego”, seniorka nie da się oszukać. Kiedy Artur opuści Grabinę, na twarzy kobiety zagości głęboki malunek strachu. W samotności wypowie tylko jedno, pełne niepokoju zdanie:
– Teraz to dopiero się martwię…
Kiedy emisja nowego sezonu serialu "M jak miłość"?
Czy Barbara ma rację, tak bardzo bojąc się o psychiczną kondycję Artura? O tym widzowie dowiedzą się już po wakacjach. Premierowy 1937. odcinek „M jak miłość” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 7 września na antenie TVP2.