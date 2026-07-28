La Promesa - pałac tajemnic, odcinek 446. Markiza uknuła podły plan. Chce zamknąć Catalinę w zakładzie psychiatrycznym

Markiza knuje przeciwko Catalinie. Dziewczyna jest w niebezpieczeństwie

W murach pałacu atmosfera staje się coraz gęstsza. Rómulo, przeczuwając najgorsze, decyduje się na szybkie ostrzeżenie Cataliny przed nadciągającym zagrożeniem. Okazuje się, że bezlitosna markiza ma zamiar wyeliminować niechcianą pasierbicę, planując dla niej miejsce w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. Czy młodej kobiecie uda się zniweczyć ten okrutny spisek macochy w odpowiednim czasie? Zagrożenie jest naprawdę ogromne.

Petra dręczy Pię. Dokąd wyjechał Dieguito?

Równolegle, bezduszna Petra znów demonstruje swoją najciemniejszą stronę, nie dając spokoju Pii i znęcając się nad nią przy każdej nadarzającej się okazji. Granice wytrzymałości psychicznej są tu mocno testowane. W tym samym momencie Benia, w pełnej konspiracji, zabiera Dieguita w podróż do Badajoz. Ten niespodziewany krok budzi ogromne zaniepokojenie i liczne domysły wśród reszty służby.

Santos wywołuje bójkę z Lope. Co robi Martina?

Napięcia osobiste nie oszczędzają też innych rezydentów. María postanawia aktywnie zadziałać i za wszelką cenę stara się zaaranżować spotkanie Lopego z sympatyczną Rosarito. W międzyczasie w kuluarach pałacu wybucha awantura – arogancki Santos zaczepia Lopego, a cała sytuacja przeradza się w ostre starcie fizyczne. Z innej strony, Martina kategorycznie odtrąca wszelkie próby zażegnania sporu przez Ayalę, jasno komunikując, że nie ma mowy o wybaczeniu.

Kiedy obejrzeć 446. odcinek serialu „La Promesa - pałac tajemnic”?

Premiera 446. odcinka popularnej, hiszpańskiej produkcji „La Promesa - pałac tajemnic” zaplanowana jest na poniedziałek, 3 sierpnia. Epizod rozpocznie się punktualnie o 15:05 na kanale TVP2. Fani, którzy nie zdążą przed telewizory, mogą nadrobić zaległości w dowolnym momencie na platformie streamingowej TVP VOD.

„La Promesa - pałac tajemnic”. Kto gra w hiszpańskim hicie?

„La Promesa - pałac tajemnic” to wciągająca, kostiumowa telenowela prosto z Hiszpanii. Jej wydarzenia mają miejsce w pierwszych latach XX wieku, w malowniczej, ale skrywającej wiele mrocznych sekretów posiadłości w regionie Kordoby. Na ekranie możemy podziwiać takich aktorów jak Ana Garcés w roli Jany, Arturo Sancho jako Manuela, Eva Martín wcielającą się w Cruz, a także Manuela Regueiro grającego Alonso i Maríę Castro jako Pię.

Sonda Oglądasz serial "La Promesa – pałac tajemnic"? Tak Nie Czasami

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