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Dziedzictwo, odc. 994: Ezgi ogarnięta obsesją wokół Sinana
Akcja telenoweli znowu obfituje w ciemne sprawki i knowania. Po usilnych, choć bezskutecznych, próbach rozbicia relacji Sinana i Aynur przez Işil (która dla osiągnięcia celu symulowała niesprawność i sfingowała kradzież), pojawia się niebezpieczeństwo z innej strony. Ezgi, kompletnie zaślepiona chorą miłością do Sinana, traci nad sobą wszelką kontrolę.
W 994. epizodzie Ezgi realizuje drastyczny zamysł, mający na celu brutalne poniżenie jej konkurentki. Za żadne skarby nie chce pogodzić się z odmową, zdeterminowana do wyeliminowania wszystkich kobiet, które mogłyby zawrócić w głowie Sinanowi. Jej skandaliczne postępowanie wywołuje powszechny sprzeciw i inicjuje kolejny, burzliwy etap w miłosnych perypetiach bohaterów.
W 994. odcinku Dziedzictwa Işil wciąż steruje życiem syna
Atmosfera wokół Sinana gęstnieje z minuty na minutę. Z jednej strony jego własna matka Işil, pragnąc utrzymać nad nim władzę, wciąż zataja przed nim postępy w rehabilitacji, a z drugiej — szokujący krok Ezgi dokłada do tego wszystkiego jeszcze więcej chaosu.
Sinan bez problemu przejrzał matczyne intrygi wymierzone w Aynur, ale czy równie szybko dostrzeże, jak bezwzględny podstęp przygotowała Ezgi? Jedno jest pewne — fani mogą spodziewać się potężnej dawki napięcia i prawdziwego emocjonalnego rollercoastera.
Kiedy oglądać 994. odcinek serialu Dziedzictwo? Emisja w TVP1
994. odcinek serialu „Dziedzictwo” trafi na ekrany w czwartek, 30 lipca. Najnowszy epizod będzie można obejrzeć o stałej porze — wyemituje go TVP1 o godzinie 16:00. Widzowie, którzy wolą śledzić losy bohaterów w internecie, znajdą nowe odcinki oraz powtórki w serwisie TVP VOD.
O czym jest serial Dziedzictwo? Obsada tureckiego hitu
Historia skupia się na losach dwóch córek Yusufa — Seher i Kevser. Choć ich rodzina nie opływa w luksusy, łączy ich silna, szczęśliwa więź. Ich ścieżki rozdzielają się, kiedy Kevser wychodzi za zamożnego dziedzica z rodu Kyrymly, a po narodzinach syna (nazwanego po dziadku, Yusufie), szybko zostaje wdową. Na dodatek kobieta ciężko zapada na zdrowiu. Tuż przed śmiercią, umierająca Kevser błaga siostrę o zajęcie się jej pięcioletnim synkiem. Gdy kobieta odchodzi, mały Yusuf trafia pod opiekę zimnego i bezkompromisowego Yamana. Od tego momentu Seher robi wszystko, by wyrwać chłopca z rąk mężczyzny.
W obsadzie serialu znaleźli się m.in.:
- Halil Ibrahim Ceyhan jako Yaman
- Sıla Türkoğlu jako Seher
- Berat Rüzgar Özkan jako Yusuf
- Gülderen Güler jako Kiraz
- Melih Özkaya jako Ali
- Tolga Pancaroglu jako Ziya
- İpek Arkan jako Duygu
- Seda Dadaşova jako Yasemin (siostra Duygu)