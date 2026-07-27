Dziedzictwo, odc. 994: Ezgi ogarnięta obsesją wokół Sinana

Akcja telenoweli znowu obfituje w ciemne sprawki i knowania. Po usilnych, choć bezskutecznych, próbach rozbicia relacji Sinana i Aynur przez Işil (która dla osiągnięcia celu symulowała niesprawność i sfingowała kradzież), pojawia się niebezpieczeństwo z innej strony. Ezgi, kompletnie zaślepiona chorą miłością do Sinana, traci nad sobą wszelką kontrolę.

W 994. epizodzie Ezgi realizuje drastyczny zamysł, mający na celu brutalne poniżenie jej konkurentki. Za żadne skarby nie chce pogodzić się z odmową, zdeterminowana do wyeliminowania wszystkich kobiet, które mogłyby zawrócić w głowie Sinanowi. Jej skandaliczne postępowanie wywołuje powszechny sprzeciw i inicjuje kolejny, burzliwy etap w miłosnych perypetiach bohaterów.

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W 994. odcinku Dziedzictwa Işil wciąż steruje życiem syna

Atmosfera wokół Sinana gęstnieje z minuty na minutę. Z jednej strony jego własna matka Işil, pragnąc utrzymać nad nim władzę, wciąż zataja przed nim postępy w rehabilitacji, a z drugiej — szokujący krok Ezgi dokłada do tego wszystkiego jeszcze więcej chaosu.

Sinan bez problemu przejrzał matczyne intrygi wymierzone w Aynur, ale czy równie szybko dostrzeże, jak bezwzględny podstęp przygotowała Ezgi? Jedno jest pewne — fani mogą spodziewać się potężnej dawki napięcia i prawdziwego emocjonalnego rollercoastera.

Kiedy oglądać 994. odcinek serialu Dziedzictwo? Emisja w TVP1

994. odcinek serialu „Dziedzictwo” trafi na ekrany w czwartek, 30 lipca. Najnowszy epizod będzie można obejrzeć o stałej porze — wyemituje go TVP1 o godzinie 16:00. Widzowie, którzy wolą śledzić losy bohaterów w internecie, znajdą nowe odcinki oraz powtórki w serwisie TVP VOD.

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O czym jest serial Dziedzictwo? Obsada tureckiego hitu

Historia skupia się na losach dwóch córek Yusufa — Seher i Kevser. Choć ich rodzina nie opływa w luksusy, łączy ich silna, szczęśliwa więź. Ich ścieżki rozdzielają się, kiedy Kevser wychodzi za zamożnego dziedzica z rodu Kyrymly, a po narodzinach syna (nazwanego po dziadku, Yusufie), szybko zostaje wdową. Na dodatek kobieta ciężko zapada na zdrowiu. Tuż przed śmiercią, umierająca Kevser błaga siostrę o zajęcie się jej pięcioletnim synkiem. Gdy kobieta odchodzi, mały Yusuf trafia pod opiekę zimnego i bezkompromisowego Yamana. Od tego momentu Seher robi wszystko, by wyrwać chłopca z rąk mężczyzny.

W obsadzie serialu znaleźli się m.in.:

Halil Ibrahim Ceyhan jako Yaman

Sıla Türkoğlu jako Seher

Berat Rüzgar Özkan jako Yusuf

Gülderen Güler jako Kiraz

Melih Özkaya jako Ali

Tolga Pancaroglu jako Ziya

İpek Arkan jako Duygu

Seda Dadaşova jako Yasemin (siostra Duygu)