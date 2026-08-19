M jak miłość. Wściekły Paweł zabije Dominika Walata?! Po kolejnym wypadku bliskich już mu nie odpuści

Paweł dowie się o kolejnym wypadku, spowodowanym przez Dominika Walata w 1939 odcinku "M jak miłość" po wakacjach!

W 1939 odcinku "M jak miłość" po wakacjach Paweł ostro się wścieknie, gdy dowie się o kolejnych wybrykach Dominika Walata, przez którego finalnie i tak stracił żonę. I choć lekarzom udało się uratować życie Franki po wypadku, spowodowanym właśnie przez wiejskiego chuligana, to jednak jego konsekwencje nieco później doprowadziły do śmierci żony Zduńskiego, czego już zrozpaczony wdowiec nie mógł mu darować.

A gdy jeszcze w 1939 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej rozpędzony Walat znów uderzy w jego najbliższych i to dosłownie, to już nie wytrzyma. Tym bardziej, że znów ucierpią przez niego najbliższe mu osoby - matka Marysia i przyrodnia siostra Agnes, a także rowerzysta! I tego Paweł już mu nie odpuści!

Zduński zapragnie zemsty na sprawcy wypadku w 1939 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej!

Szczególnie, iż uzna, że w 1939 odcinku "M jak miłość" po wakacjach nałożona na niego kara przez sąd jest za niska, skoro Dominik ponownie wsiądzie za kółko i znów doprowadzi do wypadku. Co prawda, teraz będzie poruszał się już luksusowym autem, a nie quadem, ale reszta będzie wyglądać bardzo podobnie.

Do tego stopnia, że w 1939 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej Paweł na nowo zapragnie na nim zemsty. I to nie tylko za to, co zrobi Marysi i Agnes, ale przede wszystkim France, którą odbierze mu już na zawsze. Wściekły Zduński ponownie sam postanowi wymierzyć mu sprawiedliwość.

Jak skończy Dominik Walat w 1939 odcinku "M jak miłość" po wakacjach?

Tym bardziej, że kara Walata będzie naprawdę śmieszna - 2 lata więzienia w zawieszeniu, 300 godzin prac społecznych, zakaz prowadzenia pojazdów na 5 lat, a także wpłatę 120 tysięcy złotych zadośćuczynienia na rzecz Zduńskich. Szczególnie, że zapadnie ona jeszcze przed śmiercią jego żony, a chuligan w 1939 odcinku "M jak miłość" po wakacjach nic nie zrozumie i wcale się nie zmieni!

I w tej sytuacji w 1939 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej Paweł postanowi zająć się nim osobiście. Czy tym razem Staszek (Sławomir Holland) już mu nie przeszkodzi? Czy wściekły Zduński zabije Walata, a Dominik zapłaci najwyższą i zasłużoną cenę za wszystko, co mu zrobił? A może drań znów się wywinie? Cóż, raczej na pewno nie od odpowiedzialności, bo i tak wpadnie w ręce Natalki (Dominika Suchecka) i Rafała (Jakub Kucner), którzy z pewnością mu nie odpuszczą!

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