M jak miłość. Marysia i Agnes i zginą?! Sprawca wypadku Zduńskich doprowadzi do kolejnej tragedii

Dominik Walat znów wsiądzie za kółko w 1939 odcinku "M jak miłość" po wakacjach!

W 1939 odcinku "M jak miłość" po wakacjach powróci Dominik Walat! Sprawca wypadku Zduńskich, w którym omal nie zginęła Franka, a Paweł został poważnie ranny, znów siądzie za kółko i doprowadzi do kolejnego dramatu i to jak na złość także w rodzinie ojca Antosia (Mikołaj Jankowski). Tyle tylko, że już nie na swoim quadzie, bo syn wiejskiego milionera przesiądzie się już do luksusowego auta.

Mimo, że w 1939 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej jeszcze nie minie 5 lat od procesu Walata, któremu na taki okres czasu sąd zakazał wsiadać za kółko. Ale Dominik nic sobie z tego nie zrobi i ponowie zasiądzie za kierownicę, przez co doprowadzi do kolejnego groźnego wypadku. Szczególnie, że w samochodzie nie przestanie szarżować. A zwłaszcza takim!

Marysia i Agnes następnymi ofiarami wiejskiego chuligana w 1939 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej!

W 1939 odcinku "M jak miłość" po wakacjach przez Walata znów ucierpią osoby, najbliższe Zduńskiemu. Wszystko przez to, że tym razem jego ofiarami staną się jego matka Marysia, a także przyrodnia siostra Agnes. Poza tym, przez Dominika ucierpi jeszcze rowerzysta. Istnieje spore prawdopodobieństwo, że historia znów zatoczy koło i Rotke i Rogowska, chcąc uniknąć zderzenia z rozpędzonym Walatem, tak jak wcześniej Zduński, skończą tragicznie, tak jak i rowerzysta.

Czy i teraz w 1939 odcinku "M jak miłość" po po przerwie wakacyjnej Dominik ucieknie z miejsca zdarzenia i nie udzieli poszkodowanym żadnej pomocy? Czy ponownie nie zaalarmuje służb? Bardzo możliwe, bo przecież złamie sądowe postanowienie i wsiądzie za kółko, mimo tego, iż nie upłynie jeszcze 5 lat. A to będzie oznaczało, że będzie mógł jednak już trafić do więzienia za kolejne niemal identyczne wykroczenie! Tym bardziej, ze wcześniej sąd skaże go już na 2 lata w zawieszeniu, a teraz po recydywie tak "dobrze" nie będzie!

Jakie będą konsekwencje kolejnego wypadku, spowodowanego przez Walata w 1939 odcinku "M jak miłość" po wakacjach?

Zwłaszcza, że w 1939 odcinku "M jak miłość" po wakacjach w wypadku ucierpią już nie 2, a 3 osoby! Czy Marysia, Agnes i rowerzysta przeżyją starcie z Dominikiem? A może skończą podobnie jak Franka, która ledwo co uszła z życiem z tego wypadku, ale jego powikłania dały o sobie znać później, przez co ostatecznie żona Pawła zmarła!

Jedno jest pewne! A mianowicie, że w 1939 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej Zduński mu tego nie odpuści i znów zapragnie na nim zemsty! Szczególnie, gdy będzie mógł stracić przez niego kolejne 2 bliskie osoby, a wciąż nie pogodzi się z odejściem Franki. Ale czy zdąży? Tym bardziej, że i tym razem Walat trafi w ręce Natalki (Dominika Suchecka) i Rafała (Jakub Kucner), przez co nie uniknie odpowiedzialności. Zwłaszcza, że Mostowiakowa zadba o to osobiście. Ale czy zdoła powstrzymać Pawła? Przekonamy się już niebawem!

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