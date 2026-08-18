Panna młoda, odcinek 178: Ciężarna Hancer ranna po wypadku! Melih zobaczy, jak Cihan jej pomaga - ZDJĘCIA

"Panna młoda" odcinek 178 - sobota, 22.08.2026, o godz. 17.20 w TVP2

Po wypadku, w którym Hancer i Cihan wezmą udział dopiero w 178 odcinku "Panna młoda" będą mogli wrócić ze szpitala do rezydencji Develioglu. Decyzją biznesmena to jego przyjaciel, Engin, zajmie się teraz poszkodowaną Silą, żeby wiedziała, że nie została sama po tragedii, jaka ją spotkała. W środku nocy Hancer nie zdąży na autobus, rozładuje jej się telefon, ale Cihan nie pozwoli, żeby włóczyła się po mieście w swoim stanie. Szczególnie, że pod wpływem emocji i stresu ciężarna była żona nie będzie miała dość siły na powrót do starego domu na terenie jego posiadłości.

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Hancer skręci kostkę po wypadku w 178 odcinku "Panna młoda". Cihan otoczy ją opieką!

Nie zważając na protesty Hancer w 178 odcinku "Panna młoda" Cihan odwiezie ją swoim autem. Nie będą mieli pojęcia, że ktoś ich obserwuję. Przed okno dostrzeże ich Melih, który będzie śledził każdy krok żony. Mimo że doskonale wie, że Hancer wyszła za niego tylko po to, by Cihan uwierzył, że nie jest ojcem jej dziecka.

Zmęczenie Hancer da o sobie znać, kiedy stanie niefortunnie i skręci sobie kostkę. Były mąż natychmiast do niej podbiegnie, by nie upadła. Dbając nie tylko o nią, lecz także o nienarodzone dziecko. - Nie obciążaj tej nogi... - Cihan czule chwyci za kostkę ukochanej.

- Nic mi nie jest. Po prostu skręciłam kostkę - Hancer będzie zakłopotana jego reakcją.

- Boli cię?

- Pójdę sama...

- Pomogę ci...

- Dam sobie radę... - po tych słowach Hancer w 178 odcinku "Panna młoda" pojawi się Melih, który pośle Cihanowi ostre spojrzenie. Biznesmen zaciśnie pieści w przypływie gniewu, że nowy mąż jego ukochanej ośmielił się im przeszkodzić.

Melih wkroczy między Hancer i Cihana w 178 odcinku "Panna młoda"

- Hancer! Oprzyj się na mnie - Melih poda żonie rękę. Wkroczy między Hancer i jej ukochanego, a potem zabierze ją do starego domu. Tymczasem Cihan wróci do Beyzy, która zacznie mu robić wymówki, że w środku nocy znów był z Hancer!

Dopiero o poranku Hancer w 178 odcinku "Panna młoda" wyjaśni Melihowi, dlaczego wróciła z Cihanem do domu, jak doszło do wypadku, w którym ranna została "przypadkowa" dziewczyna. Obieca mężowi, że go nie zawiedzie i zawsze będzie z nim szczera.

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