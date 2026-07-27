Dziedzictwo, odcinek 993: Zaskakujący krok Poyraza. Tymi słowami ratuje Nanę przed więzieniem - ZDJĘCIA

Poyraz chce pomóc Nanie - co wydarzy się w 993. odcinku?

Nana znajduje się w tragicznym położeniu, które staje się coraz gorsze z biegiem czasu. W kryjówce Burhana Poyraz znalazł kobietę, po czym oberwał kulkę, a załamana bohaterka przyznała się do oddania strzału. Sprawiło to, że rodzina mężczyzny nie kryje złości, a samej Nanie grozi długa odsiadka. Wprawdzie niedawno kobiecie udało się powstrzymać sabotaż Semiha i Cansel, którzy chcieli uszkodzić szpitalną kroplówkę Poyraza, jednak przed wymiarem sprawiedliwości jej sprawy mają się fatalnie.

Szanse na poprawę losu Nany wydają się już znikome, jednak słaby po zabiegu Poyraz postanawia podjąć duże ryzyko. Mężczyzna przedstawia niezwykłe zeznania, co powoduje wielkie zaskoczenie wśród prowadzących śledztwo. Zwracając uwagę funkcjonariuszy na siebie i negując poprzednie zeznania, Poyraz za wszelką cenę próbuje wyciągnąć Nanę z aresztu.

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Spiski w 993. odcinku

Podczas gdy decyduje się przyszłość Nany, na dalszym planie mają miejsce ryzykowne intrygi. Işil zaczyna czuć swoje nogi, jednak przed bliskimi to zataja, ponieważ chce w ten sposób manipulować Sinanem, żeby oddalić go od Aynur. Kobieta chciała oskarżyć Aynur o kradzież, jednak ta sztuka się nie udała. Işil mimo to jest nieustępliwa w swoich działaniach.

Słowa Poyraza rodzą spore skutki dla pozostałych osób. Groźby Burhana i układ Semiha i Cansel prowadzą do sytuacji, w której ewentualne wypuszczenie Nany na wolność wcale nie będzie końcem niebezpieczeństw, ale przeciwnie, zapoczątkuje kolejne spory.

Kiedy obejrzymy 993. odcinek „Dziedzictwa”?

Widzowie będą mogli obejrzeć 993. odcinek „Dziedzictwa” w środę, 29 lipca. Epizod zobaczymy tradycyjnie na antenie TVP1 o 16:00. Kolejne i minione epizody można oglądać również w internecie - w usłudze TVP VOD.

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Obsada i fabuła "Dziedzictwa"

Yusuf ma dwie córki: Seher i Kevser. Wspólnie pędzą skromne, ale radosne życie, a drogi sióstr się rozdzielają po ślubie Kevser z wpływowym mężczyzną z familii Kyrymly. Na świat przychodzi syn, któremu Kevser daje imię takie samo jak jej zmarły mąż. Niedługo potem jednak zapada w ciężką chorobę, a tuż przed śmiercią błaga Seher, by wzięła pod opiekę jej synka. Po tym wydarzeniu Yaman staje się nowym, ale surowym opiekunem chłopca, a z kolei Seher stara się go odzyskać.

Kogo zobaczymy w obsadzie:

Halil Ibrahim Ceyhan (w roli Yamana)

Sıla Türkoğlu (w roli Seher)

Berat Rüzgar Özkan (w roli Yusufa)

Gülderen Güler (w roli Kiraz)

Melih Özkaya (w roli Aliego)

Tolga Pancaroglu (w roli Ziyi)

İpek Arkan (w roli Duygu)

Seda Dadaşova (w roli Yasemin, siostry Duygu)