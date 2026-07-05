M jak miłość. Artur rzuci pracę i zakończy romans. Wszystko przez Agnes

Artur po kolejnej zdradzie Marysi wróci do domu Mostowiaków w pierwszym 1937 odcinku "M jak miłość" po wakacjach!

W pierwszym 1937 odcinku "M jak miłość" po wakacjach Artur w końcu wróci do rodzinnego domu Mostowiaków. Tyle tylko, że nie z Poznania, do którego miał się udać i dokąd nawet pomagała spakować mu się żona, a z domu Joanny, gdzie spędził z nią swoją pierwszą wspólną noc. Rogowski jak podaje swiatseriali.interia.pl nie natknie się tam na żonę i teściową (Teresa Lipowska), a na swoją córkę Agnes, która także była świadkiem jego niewierności, po której zdecyduje się wyjechać do Niemiec.

Ale w pierwszym 1937 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej już wróci, aby skonfrontować się z niewiernym ojcem, a przede wszystkim sprawdzić, czy spełnił postawione przez nią ultimatum przed jej opuszczeniem rodzinnego domu Mostowiaków. Zwłaszcza, że tuż po zdradzie Agnes po prostu nie będzie mogła w nim przebywać, bo nie będzie w stanie spojrzeć w oczy Marysi, którą ojciec tak skrzywdzi.

- Chciałam cię zapytać, czy dotrzymałeś słowa, które mi dałeś? - zapyta go Agnes.

Rogowski odetnie się od Joanny po ich wspólnej nocy w pierwszym 1937 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej!

Oczywiście, w pierwszym 1937 odcinku "M jak miłość" po wakacjach Rogowski zacznie zapewniać córkę, że tak. Artur przyzna Agnes, że zerwał wszelkie kontakty z Joanną, a nawet zdecydował się zrezygnować z pracy w Gródku, gdzie po odejściu z przychodni Rogowskich będzie pracować Dobrzańska. Internista postanowi w ogóle nie widywać się z kochanką i w pracy i stąd podejmie taką decyzję, aby udowodnić Agnes, że z kardiolożką to już naprawdę koniec.

- Dziś składam wypowiedzenie, rezygnuję z etatu w Gródku - oświadczy jej ojciec.

W pierwszym 1937 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej Agnes całkowicie poprze decyzję ojca, który zapłaci naprawdę ogromną cenę za swoją zdradę z Joanną. Oczywiście, Rotke będzie tego świadoma i to doceni, bo zobaczy, że ojciec naprawdę tego żałuje, ale wcale mu nie współczuje, bo Artur sam sobie na to zasłuży.

- To najlepsze, co możesz zrobić. Dla siebie i dla swojej rodziny. I dla mnie też... jeśli to dla ciebie coś znaczy - zakomunikuje mu córka.

Czy rodzina wybaczy niewiernemu i zdradliwemu Arturowi w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach?

W tym momencie w pierwszym 1937 odcinku "M jak miłość" po wakacjach Artur da córce jasno do zrozumienia, że jej zdanie ogromnie się dla niego liczy, bo to właśnie po to, aby ją zatrzymać zdecyduje się całkowicie odsunąć od Joanny. Ale czy to wystarczy, aby Rotke wybaczyła mu to, co zrobił nie tylko Marysi, ale i całej ich rodzinie, do której ledwo co dołączyła?

Szczególnie, że w końcu i Rogowska dowie się o kolejnej zdradzie męża w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach. I w tym przypadku odcięcie się od kochanki będzie mogło już nie wystarczyć. Zwłaszcza, że nie będzie to pierwszy raz!

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M jak miłość ZWIASTUN nowego sezonu. Oto co się wydarzy po wakacjach