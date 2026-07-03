M jak miłość. Artur znów okłamie Marysię i poleci do Joanny, ale zapomni o jednym! Tak jego żona dowie się o zdradzie w nowym sezonie?

Artur zbyt długo nie wytrzyma bez kochanki w pierwszym 1937 odcinku "M jak miłość" po wakacjach!

W pierwszym 1937 odcinku "M jak miłość" po wakacjach Artur złamie ultimatum, postawione przez Agnes (Amanda Mincewicz) i jak podaje swiatseriali.interia.pl aż dwukrotnie spotka się z Joanną! I choć za pierwszym razem faktycznie przypadkowo, gdy podjedzie do przychodni w Gródku, aby złożyć swoją rezygnację z pracy, gdzie po odejściu od niego zatrudni się Dobrzańska, to za drugim już nie!

Wszystko przez to, że w pierwszym 1937 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej Rogowski początkowo faktycznie wytrwa w postanowieniu, zerwie kontakt z kochanką, a na jej widok wcale się na nią nie rzuci. A wręcz przeciwnie, bo wcale do niej nie podejdzie, co wkrótce się na nim ziści.

Tak Joanna złamie Rogowskiego w pierwszym 1937 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej!

A to dlatego, że w pierwszym 1937 odcinku "M jak miłość" po wakacjach odrzucona i zrozpaczona Joanna mu tego nie daruje. Zdesperowana Dobrzańska wyśle Rogowskiemu rozpaczliwą wiadomość, aby nieco wpłynąć na jego emocje. A gdy to nie zadziała, to już zacznie błagać go o ich ostatnie spotkanie, aby mogła się z nim pożegnać.

I tym w pierwszym 1937 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej ostatecznie zmiękczy Artura! Do tego stopnia, że Rogowski już świadomie postanowi złamać słowo, dane wcześniej córce i spotkać się ze swoją kochanką, wobec której wciąż będzie żywił silne uczucia. Mimo, że będzie próbował się oszukać i zgodzi się nawet na wspólny spacer z Marysią, aby ożywić ich bliskość, ale ostatecznie wybierze jednak kochankę!

Marysia kupi kolejne kłamstwo Artura w pierwszym 1937 odcinku "M jak miłość" po wakacjach!

Ale oczywiście, w pierwszym 1937 odcinku "M jak miłość" po wakacjach Artur znów nie powie żonie prawdy o swoim spotkaniu z Joanną tylko posunie się do kolejnego kłamstwa! Rogowski okłamie żonę, że nie mogą iść na wspólny spacer, którego ona tak bardzo pragnęła, bo nagle wypadnie mu pilna wizyta lekarska u jednego z ich pacjentów.

- Kochanie, tak mi przykro, ale nici z naszego spaceru. Mam pilną wizytę domową u pana Szulika. Nie mogłem odmówić… - okłamie ją Artur.

Naiwna Marysia w pierwszym 1937 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej oczywiście to zrozumie i nie będzie mieć żalu wobec męża. Tym bardziej, że uwierzy mu na słowo i nawet zaproponuje mu podwózkę, ale Artur z niej nie skorzysta, bo przecież w tym przypadku jego kłamstwo wyszłoby na jaw. Dlatego posunie się do kolejnego.

- Nie, dzięki, poradzę sobie - zapewni ją mąż.

Tak Rogowski wsypie się przed żoną w pierwszym 1937 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej!

Tyle tylko, że w pierwszym 1937 odcinku "M jak miłość" po wakacjach będzie przy tym tak roztargniony, że jego sekret o mało co nie wyjdzie na jaw, gdy wychodząc z domu, zapomni wziąć ze sobą torby lekarskiej, na co Marysia od razu zwróci uwagę.

- Torba… Nie wziąłeś torby lekarskiej - przypomni mu Marysia.

Jednak wówczas w pierwszym 1937 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej Artur już zdoła zachować zimną krew i wybrnąć z niewygodnej dla niego sytuacji. Tym bardziej, że przecież żona już wcześniej zauważy jego przygnębienie i zamknięcie, przez co zacznie podejrzewać już o niego nawet początki depresji, co w tej sytuacji ogromnie mu posłuży.

- No widzisz, co się ze mną dzieje… - skwituje Artur. Ale czy faktycznie Marysia da się na to znów nabrać? A może tym razem coś ją jednak tknie? Jaki będzie tego ostateczny finał? Przekonamy się już w nowych odcinkach!

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M jak miłość. Artur i Joanna bronią swojej miłości! Nie widzą nic złego w tym, że zdradził Marysię!