Na dobre i na złe. Porwanie małej Niny w nowym sezonie! Blanka i Mario stracą córkę - ZDJĘCIA

Córka Blanki i Mario porwana w nowym sezonie "Na dobre i na złe" po wakacjach!

W nowym sezonie "Na dobre ina złe" po wakacjach w życiu Milewskich dojdzie do kolejnego koszmaru! Sławomir Wierzbicki, czyli serialowy sanitariusz Sławek pochwalił się na swoim Instagramie rolkami z planów do nowych odcinków "Na dobre i na złe", które widzowie zobaczą już po wakacjach. Jednak dzięki nim już wiadomo, co się wydarzy, zwłaszcza w życiu Blanki i Mario, którzy straca córkę!

Zdradzamy, że Ninka zostanie porwana w biały dzień w trakcie spaceru z Blanką. Milewska na chwilę zostawi dziecko i rzuci się na pomoc kobiecie, która zasłabnie i upadnie na ziemię. Oczywiście, lekarka nie zostawi jej bez pomocy i od razu ruszy w jej kierunku, co niestety wykorzysta porywacz, który zabierze dziecko z wózka!

Policji nie uda się odnaleźć Ninki w nowym sezonie "Na dobre ina złe" po przerwie wakacyjnej!

W nowym sezonie "Na dobre ina złe" po wakacjach Blanka wpadnie w panikę, gdy zobaczy, Ninki nie ma w wózku. Milewska natychmiast zacznie szukać córki, a gdy nie zdoła jej odnaleźć, to zadzwoni na policję. Na miejscu natychmiast zjawią się funkcjonariusze z psem tropiącym, a także liczne jednostki policji, które się rozdzielą i zaczną szukać dziecka po parku.

Ale niestety w nowym sezonie "Na dobre ina złe" po przerwie wakacyjnej bezskutecznie, bo Ninki nie uda się odnaleźć. I to mimo tak licznego zaangażowania, w które włączy się i zaalarmowany Mario! Milewski natychmiast wedrze się między policjantów i podbiegnie do załamanej żony. Mąż chwyci ją w objęcia i zacznie wspierać, ale żona Blanka tego nie odwzajemni!

Milewska obarczy męża winą za zniknięcie ich córki w nowym sezonie "Na dobre ina złe" po wakacjach!

W nowym sezonie "Na dobre ina złe" po wakacjach Blanka szybko zacznie robić mężowi wymówki. Zwłaszcza, iż zacznie podejrzewać, że to właśnie z uwagi na jego przeszłość, a może i teraźniejszość, ich córka zostanie porwana. Tym bardziej, że już wcześniej zacznie przypuszczać, że Mario wrócił do bycia gangsterem, gdy zobaczy go pobitego i szybko wzbogaconego. Tyle tylko, że on oczywiście się tego wyprze.

Ale w tej sytuacji w nowym sezonie "Na dobre ina złe" po przerwie wakacyjnej żona tym bardziej mu nie uwierzy. Do tego stopnia, że już przestanie nad sobą panować i rzuci się na męża z pięściami. Szczególnie, gdy nie uda się odnaleźć ich córki, o którą jej matka zacznie się straszliwie martwić.

I choć wszystko wskazuje na to, że ostatecznie Ninka się znajdzie, to jednak wcale nie nastąpi to tak szybko i jeszcze wiele się wydarzy, nim do tego dojdzie. Czy winna tego wszystkiego będzie właśnie działalność Mario, zgodnie z obawami Blanki? Wiele na to wskazuje...

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Na dobre i na złe. Tajemniczy ślub w nowym sezonie. Nikt nie spodziewa się, kto zostanie parą młodą Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.