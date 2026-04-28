Barwy szczęścia, odcinek 3378: Oliwka odejdzie od Tomka! Po świętach w końcu zrozumie, co tak naprawdę czuje do Grażyny - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3378 - wtorek, 12.05.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3378 odcinku "Barw szczęścia" między Oliwką i Tomkiem dojdzie do kolejnej awantury. Tym razem po wspólnych świętach, na które ostatecznie Zbrowska zgodzi się pójść do Wandy (Maja Barełkowska), gdy Wigilię spędzą sami, tak jak będzie chciała. Tyle tylko, że u Kępskiej wcale nie będą we trójkę, a w czwórkę, bo dołączy do nich także Grażyna, co oczywiście jej się nie spodoba!

Do tego stopnia, że jak podaje swiatseriali.interia.pl w 3378 odcinku "Barw szczęścia" od razu zacznie robić o to wyrzuty Kępskiemu. Mimo tego, iż sam Tomek nie będzie wiedział tego, że u matki miała zjawić się i Grażyna. Ale Oliwka i tak mu nie odpuści, co doprowadzi go już do wybuchu.

- Gdybyś mnie uprzedził, zareagowałabym inaczej - stwierdzi Oliwka, gdy potwierdzi, że na widok jego byłej ukochanej podniosły jej się nerwy.

- Sam nie wiedziałem, że ona tam będzie. Po co do tego wracamy? - zapyta ją Tomek.

- Żeby sobie wyjaśnić... - spróbuje wytłumaczyć Zbrowska, ale zirytowany Kępski wejdzie jej w słowo - Miałem idiotyczny pomysł, żeby w święta odwiedzić własną, samotnie mieszkającą matkę. Przepraszam bardzo. Więcej tego nie zaproponuję.

Tomek wyzna Oliwce, że Grażyna zawsze będzie dla niego ważna w 3378 odcinku "Barw szczęścia"!

Jednak nawet to w 3378 odcinku "Barw szczęścia" nie sprawi, że Oliwka odpuści temat Grażyny. A wręcz przeciwnie, gdyż zacznie powoływać się na swoje wcześniejsze doświadczenia z Kajtkiem (Jakub Dmochowski), który przecież ją oszukiwał i zdradzał ze swoją kochanką Lilly (Mayu Gralińska Sakai). Ale Tomek nie będzie Cieślakiem, co da jej jasno do zrozumienia!

- Już kiedyś byłam zdradzana i oszukiwana - przypomni mu Oliwka, a gdy Tomek spojrzy jej prosto w oczy i przyzna, że nawet przez myśl mu nie przeszło, że mógłby ją zdradzić, to ona wciąż uparcie będzie stać przy swoim - Chcę tylko wyjaśnić, co jest między tobą a Grażyną...

Aż w końcu w 3378 odcinku "Barw szczęścia" Tomek już naprawdę nie wytrzyma i otwarcie powie Oliwce, co tak naprawdę czuje do Grażyny. Kępski wyraźnie podkreśli, że Wiracka byłą, jest i zawsze będzie dla niego ważna, czego Zbrowska nie będzie w stanie zaakceptować.

- Tak? To proszę. Grażyna jest i zawsze będzie dla mnie ważna... Przyjmij do wiadomości, że ze względu na naszą przeszłość, zawsze będę się czuł w jakiś sposób odpowiedzialny za Grażynę - wygranie jej Tomek, po czym doda, że dla niego jest to zupełnie zrozumiałe.

Zbrowska spakuje swoje rzeczy i wyprowadzi się od Kępskiego w 3378 odcinku "Barw szczęścia"!

Ale w 3378 odcinku "Barw szczęścia" w zupełnym przeciwieństwie do swojej obecnej ukochanej, która będzie próbowała przekonać też do tego i Tomka. Aczkolwiek z marnym skutkiem.

- Moi byli... są przeszłością... - zaznaczy wyraźnie Zbrowska.

- Po tym, co z Grażyną przeszliśmy, nigdy nie będzie dla mnie tylko przeszłością - Kępski postawi sprawę jasno.

I to w 3378 odcinku "Barw szczęścia" Zbrowskiej zupełnie wystarczy do spakowania swoich rzeczy i wyniesienia się z mieszkania Tomka. Oliwka powie Tomkowi o swoim odejściu, po czym skontaktuje się z Madzią (Natalia Sierzputowska) i poprosi ją o pomoc przy przeprowadzce, w czym przyjaciółka oczywiście jej pomoże. Banaś przyjmie Zbrowską pod swój dach, a Kępski odkryje, że ukochana faktycznie od niego odeszła, gdy zobaczy na stole jej klucze.

- Może jak zatęsknisz, to coś zrozumiesz. A jak nie, to nie - zapowie mu Oliwka, po czym przystąpi do działania.

- Jesteś pewna? - zapyta ją Madzia.

- Nie będę ci siedzieć na głowie za długo. To tylko na kilka dni, zanim się ogarnę - zapewni ją Zbrowska.

- Możesz zostać, ile chcesz - obieca jej przyjaciółka.

