Barwy szczęścia, odcinek 3375: Oliwka urządzi Tomkowi kolejną awanturę! Kępski już w końcu nie wytrzyma - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3375 - czwartek, 7.05.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3375 odcinku "Barw szczęścia" Oliwka usłyszy, jak Tomek umawia się z Wandą na wspólną wigilię i ostro się wścieknie. Tym bardziej, że jak podaje swiatseriali.interia.pl ukochany jej tego z nią nie omówi, a przede wszystkim nie spyta jej o zgodę, co dla Kępskiego wyda się kuriozalne, aby musiał prosić się swojej partnerki o takie rzeczy i to jeszcze przy okazji Świąt Bożego Narodzenia, a więc w czasie pojednania, gdy rodzina powinna trzymać się razem.

- Zaprosiłeś ją do nas? A nie przyszło ci na myśl, żeby mnie zapytać? - spyta z wyrzutem Oliwka, a gdy w 3375 odcinku "Barw szczęścia" Tomek odpowie jej, że nie musi jej prosić o zgodę na spędzenie świąt z własną matką, to dopiero się zacznie!

Oliwka nie będzie chciała spędzać świąt z Wandą w 3375 odcinku "Barw szczęścia"!

Zwłaszcza, że w 3375 odcinku "Barw szczęścia" Kępski przypomni jej, że przecież poruszał z nią ten temat, ale Zbrowska wyraźnie zaznaczy, że nie dała mu ostatecznej decyzji, którą on podjął za jej plecami! I to jeszcze wbrew jej!

- Rozmawialiśmy o tym przecież - wypomni jej Tomek.

- Ale nie podjęliśmy decyzji - przypomni mu Oliwka.

- Mam zostawić samotną matkę samą w domu na święta? - zapyta z wyrzutem Kępski, choć wcale nie będzie oczekiwał pozytywnej odpowiedzi.

I słusznie, bo w 3375 odcinku "Barw szczęścia" Oliwka znów zacznie atakować Wandę, jakby Kępska to jej wyrządziła nie wiadomo, jaką krzywdę. Mimo iż tak naprawdę Zbrowskiej nic nie zrobi, przez co Tomek w ogóle nie będzie w stanie zrozumieć jej zachowania.

- Przyłożyła rękę do krzywdy, którą Henryk wyrządził Magdzie - nadmieni mu Zbrowska.

- Magdzie, ale nie tobie... - zauważy Tomek, ale nawet nie zdoła dokończyć zdania, bo Oliwka od razu mu się wtrąci - Jest moją najbliższą przyjaciółką. Nie usiądę z Wandą przy wigilijnym stole. Nie będę udawać, że jej wybaczyłam.

Zbrowska już doprowadzi Kępskiego do ostateczności w 3375 odcinku "Barw szczęścia"!

I tym w 3375 odcinku "Barw szczęścia" już wyprowadzi Tomka z równowagi. Do tego stopnia, że Kępski nawiąże nawet do Grażyny, czym już do reszty rozzłości Oliwkę, która zaatakuje go tylko dlatego, że już skończą jej się argumenty, Zwłaszcza, że ukochany będzie miał rację. Ale oczywiście ona nie da mu za wygraną!

- Nie masz jej czego wybaczać - syknie wściekły Kępski, po czym doda - Grażyna jakoś mogła wybaczyć. I to po tym wszystkim, co ją spotkało...

- Skoro Grażyna jest taka wspaniałomyślna, to może spędzicie te święta we troje. Ty, Wanda i Grażyna - odwzajemni mu się ukochana.

- A wiesz, że to świetny pomysł. Przynajmniej miałbym rodzinną atmosferę, a nie awanturę - rzuci jej w złości Tomek, po czym wzburzony w 3375 odcinku "Barw szczęścia" odwróci się na pięcie i wyjdzie z domu.

