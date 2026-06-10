Barwy szczęścia. Policja u Grzelaków w nowym sezonie! Odpowiedzą za otrucie pana Bogumiła? - ZDJĘCIA

Otruty pan Bogumił nie odpuści Grzelakom i w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach?

W nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach Grzelakowie faktycznie odpowiedzą za otrucie pana Bogumiła? Mimo tego, że to właśnie oni ostatecznie uratują mu życie, a następnie zajmą się nim nie tylko w trakcie jego pobytu w szpitalu, ale także i po powrocie do domu? Relacje z planu do nowego sezonu "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej nie pozostawiają żadnych wątpliwości, że w wątku Skarbulków niestety kolorowo nie będzie!

Zwłaszcza, że już w ostatnich odcinkach obecnego sezonu pan Bogumił zaczął spiskować ze swoim znajomym prawnikiem za plecami Grzelaków. To on zaczął zachęcać go do walki przeciwko małżonkom, tym bardziej, że chyba nie był świadomy tego, że senior sam ubłagał Borysa, aby ten sprzedał mu nieprzebadane grzyby, w związku z czym Grzelak w końcu się ugiął, ale da mu je zupełnie za darmo. A teraz chyba jednak przyjdzie mu za to zapłacić.

Majak u Grzelaków, a w tle i sąd w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej!

Łukasz Borowski pochwalił się na swojej relacji na Instagramie zdjęciem z planu do nowego sezonu "Barw szczęścia" po wakacjach, na którym widzimy jego Majak w sklepie Grzelaków. Oczywiście, do wspólnej fotki wszyscy stanęli uśmiechnięci, ale zdaje się, że u Grzelaków wcale tak radośnie nie będzie, bo policjant raczej nie zjawi się tam prywatnie.

Szczególnie, że jeszcze na relacji Jacka Tyszkiewicza, także z planu do do nowego sezonu "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej widać jeszcze Romea na tle sądu. I choć oczywiście, będzie mogło to być związane ze sprawami osobistymi Włocha, który dopiero co wziął ślub z Ewą (Gabriela Ziembicka), to jednak równie dobrze będzie mógł mieć związek właśnie z Grzelakami, bo Bianchi będzie mógł być świadkiem w ich sprawie. Zwłaszcza, że przecież widział i słyszał rozmowę pana Bogumiła z Borysem.

- Zabarwnie - skomentował wymownie Jacek Tyszkiewicz.

Co stanie się z Aldoną i Borysem w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach?

Czy zatem w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach Grzelakom faktycznie przyjdzie odpowiedzieć w sprawie pana Bogumiła? Czy senior faktycznie doniesie na Aldonę i Borysa, którym będą grozić poważne konsekwencje? Tym bardziej, w świetle przeszłości małżonków - dawnej odsiadki Grzelaka w więzieniu, czy narkotyków, znalezionych wcześniej u jego żony, a następnie w ich szklarni!

Czy w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej Grzelakowie skończą w więzieniu? A może będą musieli sporo się wykosztować, ale unikną kary pozbawienia wolności? A może do aż takiej tragedii wcale nie dojdzie? Odpowiedzi na te pytania poznamy już niebawem!

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