Barwy szczęścia, odcinek 3375: Oliwka przeprosi Tomka za swój wybuch! Już jej nie daruje - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3375 - czwartek, 7.05.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3375 odcinku "Barw szczęścia" między Oliwką, a Tomkiem dojdzie do kolejnej awantury, gdy Zbrowska dowie się, że jej ukochany za jej plecami zaprosił do nich na święta Wandę. I choć Kępski wcześniej skonsultuje to ze swoją partnerką, to jednak ona nie da mu jednoznacznej zgody, przez co tak bardzo się wścieknie, gdy ostatecznie Kępska usłyszy, ją od syna!

Do tego stopnia, że znów w 3375 odcinku "Barw szczęścia" ostro pokłóci się z Tomkiem, który jak podfaje swiatseriali.interia.pl w pewnym momencie już nie wytrzyma i wyjdzie. Zdradzamy, że Kępski uda się wprost do matki, aby powiedzieć jej, że Oliwka nie chce jej u nich na wigilii. Oczywiście, synowi Wandy zrobi się straszliwie głupio i przykro, ale matka na szczęście nie będzie mieć do niego żalu.

Tomek nie przyjmie przeprosin Oliwki w 3375 odcinku "Barw szczęścia"!

Tuż po rozmowie z matką w 3375 odcinku "Barw szczęścia" Kępski wróci do domu, gdzie będzie czekać na niego Oliwka. Zbrowska niespodziewanie przeprosi ukochanego za swój wcześniejszy wybuch, a na dodatek przyzna mu rację, czym kompletnie go zszokuje. Tym bardziej, że najwyraźniej w końcu pójdzie po rozum do głowy i zrozumie, że przegięła. Do tego stopnia, że ostatecznie zgodzi się, aby Wanda spędziła z nimi święta.

- Masz rację, że w święta powinniśmy się godzić, a nie kłócić. Niech twoja mama przyjdzie. Postaram się, żeby było miło - uśmiechnie się Oliwka.

Jednak na to w 3375 odcinku "Barw szczęścia" już będzie za późno, bo Tomek już zdąży wszystko odwołać, zgodnie z wcześniejszą wolą Oliwki, co otwarcie jej wytknie. Szczególnie, że wiele będzie go to kosztować.

- To nie będzie konieczne. Zależało ci na wigilii tylko we dwoje i taką właśnie będziemy mieli. Wygrałaś. Cieszysz się? - spyta ją wymownie Tomek.

Związek Zbrowskiej i Kępskiego rozpadnie się tuż po świętach w 3378 odcinku "Barw szczęścia"!

Jaką usłyszy odpowiedź w 3375 odcinku "Barw szczęścia"? Czy Oliwka będzie świętować? A może pożałuje, że wszystko tak wyszło? Czy jednak zrobi wszystko, aby spędzić te święta z Wandą i sprawić ukochanemu tą radość?

Zdradzamy, że po wigilijnym wieczorze w 3377 odcinku "Barw szczęścia" konflikt między Oliwką, a Tomkiem tylko się zaogni. Do tego stopnia, że Kępski zjawi się u matki, gdzie ostatecznie dotrze też i Zbrowska, jednak pojawienie się Grażyny (Kinga Suchan) znów oleje oliwy do ognia i doprowadzi do jeszcze większego kryzysu w relacji pary, a finalnie i rozstania!

