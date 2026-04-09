M jak miłość, odcinek 1928: Poważny wypadek Majki! Mateusz uratuje jej życie

"M jak miłość" odcinek 1928 - poniedziałek, 27.04.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1928 odcinku "M jak miłość" studenci Wojskowej Akademii Technicznej włączą się w poszukiwania zaginionego chłopca. Tym bardziej, że po wcześniejszej bohaterskiej akcji Mateusza, który uratował tonącego brata Bogny (Sherazade Wolff) z rzeki, władze uczelni będą liczyły na powtórkę z rozrywki i kolejny sukces swoich studentów. I stąd zaczną oni przeszukiwać pobliski las, w którym mogło zgubić się dziecko.

Tyle tylko, że w tym przypadku w 1928 odcinku "M jak miłość" tak dobrze nie będzie. Wszystko przez to, że i Majka będzie chciała się wykazać, co niestety będzie miało tragiczne skutki. A to dlatego, że dziewczyna ulegnie straszliwemu wypadkowi i zostanie poważnie ranna...

Mateusz ruszy na ratunek rannej Majce w 1928 odcinku "M jak miłość"!

Na szczęście, w 1928 odcinku "M jak miłość" Majka nie zostanie sama, bo Mateusz od razu ruszy jej z pomocą. Mostowiak momentalnie zapomni o swoim wcześniejszym spięciu z Tomkiem i natychmiast ruszy na ratunek dziewczynie, tak samo jak wcześniej Igorowi (Maksymilian Obst). Tym bardziej, że tym razem w grę wejdzie życie jego ukochanej.

W 1928 odcinku "M jak miłość" bohaterski Mostowiak znów się wykaże, a władze uczelni kolejny raz będą mogły być z niego dumne. Zwłaszcza, że ich żołnierz ponownie nie zawaha się ani przez chwilę i ruszy z pomocą innej ich studentce, dzięki czemu uratuje i jej życie!

Wypadek Majki połączy ją z Mostowiakiem w 1928 odcinku "M jak miłość"?

Czy to wydarzenie w 1928 odcinku "M jak miłość" na dobre połączy Majkę z Mateuszem? Czy dziewczyna w końcu zostawi Tomka i zwiąże się z bohaterskim Mostowiakiem, który kolejny raz będzie z nią w trudnym momencie i ją ocali? Czy wreszcie odpuści sobie Kubickiego?

I jak na to w 1928 odcinku "M jak miłość" zareaguje walcząca o Mateusza, Bogna? Czy pozwoli sobie odebrać Mostowiaka? Nie wydaje się, aby miała zrezygnować nawet w tej sytuacji! A zatem, zapowiada się kolejna ciekawa walka!

- Bogna czuję, że Mateuszowi się podoba inna dziewczyna. Trudno jest się z tym pogodzić. Ale ja się nigdy nie poddaję. Pod żadnym względem - zapowiedziała Sherazade Wolff w "Kulisach M jak miłość".

- Walka między Majką a Bogną jest czymś, czego Mateusz jednocześnie chce. A z drugiej strony bardzo się obawia. Bo nie wiem, czy będzie potrafił zdecydować, jeżeli dojdzie do konfrontacji - przyznał Rafał Kowalski w "Kulisach M jak miłość".

