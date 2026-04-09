M jak miłość, odcinek 1928: Mateusz i Tomek pobiją się o Majkę! Janek będzie musiał interweniować

"M jak miłość" odcinek 1928 - poniedziałek, 27.04.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1928 odcinku "M jak miłość" konflikt między Tomkiem a Mateuszem tylko się zaogni. Ale czemu skoro w życiu Mostowiaka pojawi się Bogna (Sherazade Wolff), co dla Kubickiego powinno być plusem, bo przecież w tej sytuacji nie będzie się on tak interesował Majką. Ale za to ona już nim tak. Szczególnie, że pojawienie się rywalki będzie tutaj nie bez znaczenia, bo ukochana Kubickiego stanie się o nią najzwyczajniej w świecie zazdrosna!

- Gdzieś pojawia się mała zazdrość. Jest to dziwne dla Majki. Jakoś wcześniej to ona była obok Mateusza, a teraz nagle nagle jest Bogna... Majka zdaje sobie sprawę z tego, że trochę jest nie fair i te uczucia zazdrości pewnie nie są zbyt u niej chciane, no ale nic na to na razie nie jest w stanie poradzić. Na pewno uświadamia jej to, w którym kierunku może powinna iść - przyznała Matylda Giegżno w "Kulisach M jak miłość".

Zdradzamy, że Majka usłyszy wyznanie Bogny do Mateusza, a na dodatek zobaczy ich zbliżenie, które mocno ją dotknie. Do tego stopnia, że dziewczyna aż nie będzie mogła na to patrzeć, bo zazdrość aż będzie ją roznosić. Tyle tylko, że ona wciąż będzie dziewczyną Tomka, bo po śmierci ojca go nie zostawi. Mimo tego, iż miała taki zamiar, gdy dowiedziała się o jego ślubie z ciężarną Justyną (Marta Malinowska), która będzie go kochać. Ale w 1928 odcinku "M jak miłość" i tak będzie tkwić w relacji z Tomkiem.

Ostre starcie Tomka i Mateusza w 1928 odcinku "M jak miłość"!

Z kolei w tym samym czasie w 1928 odcinku "M jak miłość" Bogna nie będzie marnować czasu i jeszcze bardziej będzie zbliżać się do Mateusza, co oczywiście nie ujdzie uwadze Majki. A w tym także i Tomka, który zauważy zazdrość ukochanej o Mostowiaka. Szczególnie, że na plecach sam będzie wciąż czuł oddech ojca Justyny (Jan Wojtyński), który będzie zmuszał go do ślubu z jego ciężarną córką, kusząc go przy tym korzyściami.

I w 1928 odcinku "M jak miłość" Tomek w końcu nie wytrzyma i rzuci się na Mateusza! Między żołnierzami znów dojdzie do rękoczynów, przez co Janek będzie zmuszony interweniować, aby nie doszło do tragedii, gdy panowie zaczną się bić. Zwłaszcza, że ich konflikt o Majkę będzie już na ostrzu noża, przez co będzie mogło zdarzyć się już wszystko.

Mostowiak nie odpuści sobie Majki w 1928 odcinku "M jak miłość"!

Ale mimo tego w 1928 odcinku "M jak miłość" i Mateusz nie odpuści sobie Majki. Wszystko przez to, że jak dziewczyna zostanie poważnie ranna w czasie poszukiwań zaginionego chłopca w lesie, to od razu ruszy jej na pomóc. I to właśnie na Mostowiaka, a nie Kubickiego, studentka ponownie będzie mogła liczyć.

Czy to wydarzenie w 1928 odcinku "M jak miłość" na dobre otworzy jej oczy i sprawi, że Majka jednak zostawi Tomka i przerzuci się na Mateusza? Czy Bogna jej na to pozwoli? I czy to wszystko jeszcze nie zaostrzy konflikt między Mostowiakiem a Kubickim? Odpowiedzi na te pytania poznamy już niebawem!

