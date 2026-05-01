M jak miłość, odcinek 1935: Kasia dręczona przez Ankę straci grunt pod nogami. Posunie się do wszystkiego, by się nie wydało, że Jakub jest ojcem jej córki

Agnieszka Pyź
2026-05-01 16:55

W 1935 odcinku "M jak miłość" Kasia (Paulina Lasota) nie uwolni się od szantażystki, która nie ma już nic do stracenia. W każdej chwili może wyjawić, że to Jakub Karski (Krzysztof Kwiatkowski) jest ojcem Zosi, że na zlecenie lekarki zamieniła wyniki testu na ojcostwo! Anka Sokołowska (Katarzyna Russ) stanie się coraz bardziej niebezpieczna! Zacznie dręczyć Kasię, która w 1935 odcinku "M jak miłość" poczuje, że traci grunt pod nogami. Za nic w świecie nie będzie chciała się przyznać do oszustwa! Zrobi wszystko, żeby Jakub i Mariusz (Mateusz Mosiewicz) nie poznali prawdy. Nie przewidzi jednak tego, że Sokołowska dogada się jeszcze z kimś...

Kasia i Anka w emocjonalnej scenie z M jak miłość.
"M jak miłość" odcinek 1935 - wtorek, 19.05.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Dręczenie Kasi sprawi Ance Sokołowskiej taką przyjemność, że w 1935 odcinku "M jak miłość" znów pojawi się w klinice Olka Chodakowskiego (Maurycy Popiel). Szantażystce nie wystarczy już to, że wyciągnęła od Kasi gigantyczne pieniądze w zamian za milczenie. Ona nie będzie miała już nic do stracenia, a władza, jaką ma nad Kasią sprawi, że będzie chciała ugrać jeszcze więcej na ich wspólnej tajemnicy. 

Kasia szantażowana przez Sokołowską w 1935 odcinku "M jak miłość"

Telefony z pogróżkami, wizyty w klinice i kolejne szantaże w 1935 odcinku "M jak miłość" sprawią, że Kasia straci grunt pod nogami. Nie będzie już wiedziała w jaki sposób uciszyć Sokołowską! Poza tym także Aneta (Ilona Janyst), która dowiedziała się o zamianie wyników testu na ojcostwo, zacznie naciskać na przyjaciółkę, żeby przyzna się do wszystkiego Jakubowi i Mariuszowi. Grożąc, że jeśli tego nie zrobi, to ona zdemaskuje ją przed byłym i obecnym mężem. W tej sytuacji nie tylko Anka będzie problemem Kasi.

Sowiński zwróci uwagę na szantażystkę Kasi w 1935 odcinku "M jak miłość"

Jakby tego było mało w 1935 odcinku "M jak miłość" na Ankę Sokołowską zwróci uwagę dyrektor kliniki, szef Olka, Anety i Kasi, Aleksander Sowiński (Mikołaj Krawczyk). Najpierw weźmie on na cel Kasię, która podczas urlopu macierzyńskiego zjawi się roztrzęsiona u Anety, aby dała jej więcej czasu na wyznanie prawdy o ojcu Zosi. A potem zaoferuje pomoc Sokołowskiej. Dzięki niej Sowiński pozna tajemnicę Kasi i postanowi bezwzględnie to przeciwko niej wykorzystać. 

Już nie tylko z powodu Sokołowskiej i Anety w 1935 odcinku "M jak miłość" Kasia znajdzie się w potrzasku. Ale nie cofnie się przed niczym, żeby jej sekret o ojcu Zosi pozostał bezpieczny, żeby Jakub i Mariusz nie dowiedzieli się, że to Karski jest ojcem jej córki. Bo gdyby tak się stało, Kasia straciłaby wszystko - idealne życie u boku nowego męża i rodzinę, którą zbudowała na kłamstwie. 

