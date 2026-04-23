M jak miłość, odcinek 1933: Porażający dramat Majki! Tomek zostawi ją dla Justyny, a Mateusz zwiąże się z Bogną - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1933 - wtorek, 12.05.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1933 odcinku „M jak miłość” Majka wybierze się z Mateuszem, Jankiem (Jakub Sirko) i Matyldą (Klementyna Lamort) na parapetówkę do Eweliny (Anna Jarosik) i Michała (Tomasz Rożniatowski). Ale bez ukochanego Tomka, który w tym samym czasie będzie z Justyną w trakcie porodu ich dziecka, co ogromnie ją zaboli i wywoła u niej zazdrość. Jednak to będzie dopiero początek jej koszmaru!

Wszystko przez to, że po dotarciu z przyjaciółmi do Ostrowa w 1933 odcinku „M jak miłość” spotka ją kolejny cios, gdy na miejscu będzie czekała na nich Bogna. Tym bardziej, że na ich widok uradowana dziewczyna od razu rzuci się Mateuszowi w ramiona.

- Hej żołnierzu! - powita go Bogna, po czym wpadnie mu w objęcia.

Tomek wybierze Justynę a nie Majkę w 1933 odcinku „M jak miłość”!

Oczywiście, w 1933 odcinku „M jak miłość” Mateusz nie odepchnie Bogny tylko odwzajemni jej przytulenie, czym tylko wbije Majce kolejny cios w plecy. Zwłaszcza, że w tym samym czasie ona nie będzie mogła liczyć na obecność swojego ukochanego, a wszyscy zgromadzeni już tak, bo przecież już nawet Janek z Matyldą się do siebie zbliżą. A ona w tej sytuacji zostanie sama!

Jednak to w 1933 odcinku „M jak miłość” wcale nie będzie koniec jej dramatu! A to dlatego, że na domiar złego usłyszy jeszcze radosną nowinę nowinę od Winiarów i to w momencie, gdy Tomek będzie witał na świecie swoje dziecko z Justyną. I choć Majka oczywiście ucieszy się ze szczęścia Eweliny i Michała, to jednak cała ta sytuacja mocno ją dotknie.

Mateusz przerzuci się na Bognę w 1933 odcinku „M jak miłość”!

Szczególnie, że najgorsze w 1933 odcinku „M jak miłość” zostanie jeszcze na koniec, gdy po tym wszystkim Majka nakryje jeszcze Bognę i Mateusza na pocałunku. I wówczas załamana dziewczyna już nie wytrzyma, bo nie będzie mogła na to patrzeć. Zrozpaczona ukochana Tomka od razu odejdzie i jeszcze bardziej zacznie żałować, że w tej chwili nie ma z nią jej chłopaka.

Zwłaszcza, że w 1933 odcinku „M jak miłość” będzie już zupełnie sama. Mimo tego, że do niedawna to o nią Tomek bił się z Mateuszem, a teraz on poleciał do Justyny, a Mostowiak przerzucił się na Bognę. I teraz to już ona będzie musiała rywalizować o któregoś z nich z dziewczynami, bo role szybko się odwrócą!

16