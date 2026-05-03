Barwy szczęścia, odcinek 3382: Dramat Grzelaków! Trafią do więzienia po zatruciu klienta? - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3382 - poniedziałek, 18.05.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3382 odcinku "Barw szczęścia" nad Grzelakami znów zawisną czarne chmury. A wszystko przez pomysł sprzedaży suszonych grzybów w ich sklepie, z którym Borys nieco się pośpieszy, bo spienięży je jeszcze przed otrzymaniem obligatoryjnych atestów z sanepidu przez Aldonę. Zdradzamy, że tuż przed Świętami Bożego Narodzenia w ich sklepie zjawi się jeden ze stałych klientów, pan Bogumił, który sam zacznie namawiać właściciela, aby sprzedał mu ich suszone grzyby, jak tylko dowie się, że mają znaleźć się one w ich ofercie.

Niestety, Borys ulegnie namowom pana Bogumiła i sprzeda mu grzyby, które jeszcze nie przejdą szczegółowych badań pod okiem specjalisty! I to okaże się ogromnym błędem, bo prędko okaże się, że w spieniężonej partii znajdą się trujące lisówki, co będzie mieć tragiczne konsekwencje dla seniora, który z objawami zatrucia trafi do szpitala. A Aldonie i Borysowi w 3382 odcinku "Barw szczęścia" przyjdzie za to odpowiedzieć!

Przesłuchanie i kontrola u Grzelaków w 3382 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3382 odcinku "Barw szczęścia" u Grzelaków zjawi się policja i kontrola z sanepidu! Funkcjonariusze przesłuchają właścicieli sklepu, a sanepid wszystko dokładnie sprawdzi. Tym bardziej, że to właśnie z tego miejsca pan Bogumił zakupi suszone i jak się okaże trujące grzyby, które Aldona i Borys sprawdzą dopiero po sprzedaży i wpadną w panikę.

I słusznie, bo senior szybko nie wyjdzie ze szpitala! A wręcz przeciwnie, bo w 3384 odcinku "Barw szczęścia" okaże się, że musi zostać jeszcze dłużej hospitalizowany, bo jego stan wciąż nie wróci do normy po zatruciu się suszonymi grzybami, o czym boleśnie przekona się Aldona, która zdecyduje się go odwiedzić. I wówczas Grzelaków ogarnie już strach przed możliwym procesem.

Jak skończą Aldona i Borys w 3384 odcinku "Barw szczęścia"?

Tym bardziej, że przecież ich przeszłość w 3384 odcinku "Barw szczęścia" nie będzie za ciekawa, bo przecież Borys już siedział w więzieniu, a jego żona także miała problemy z prawem. Tyle tylko, że nie ze swojej winy, bo to koledzy podrzucili jej marihuanę, tak samo jak później ci Aleksa (Hubert Wiatrowski) zasiali ją w ich szklarni.

Ale dla policji w 3384 odcinku "Barw szczęścia" nie będzie mieć to znaczenia, bo będą liczyć się wyłącznie fakty. A Grzelakom prawdę będzie niezwykle trudno udowodnić. Czy zatem w końcu trafią do więzienia? A może pan Bogumił zdoła ich ocalić? Przekonamy się już niebawem!

14