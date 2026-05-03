Barwy szczęścia, odcinek 3386: Poranek Ewy i Romea w hotelu brutalnie przerwany! Tak zakłócą go Elżbieta z Aldoną - ZDJĘCIA

Sylwia Fiutkowska
2026-05-03 12:26

W 3386 odcinku "Barw szczęścia" Ewa (Gabriela Ziembicka) i Romeo (Jacek Tyszkiewicz) będą spędzać beztroski poranek w hotelu Stańskich do czasu aż nie przerwą im go Elżbieta (Marzena Trybałą) z Aldoną (Elżbieta Romanowska)! Opiekunki narzeczonych zadbają o to, aby młodzi nie mieli dla siebie zbyt dużo czasu po ich wymarzonej studniówce i już z samego ranka w 3386 odcinku "Barw szczęścia" obsypią ich lawiną pilnych wiadomości. I tyle będzie z ich spokojnego poranka! Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz ZDJĘCIA!

Ewa (Gabriela Ziembicka) i Romeo (Jacek Tyszkiewicz) w łóżku hotelowym, wpatrują się w siebie z uśmiechem po wspólnie spędzonej nocy. Ona leży przykryta ciemnozieloną pościelą, a on w białym szlafroku, opierając się na poduszce. Ich poranek zakłócą Elżbieta i Aldona w Barwach szczęścia, o czym przeczytasz na Super Seriale.
Barwy szczęścia odc. 3385. Ewa (Gabriela Ziembicka), Romeo (Jacek Tyszkiewicz) Barwy szczęścia odc. 3385. Aldona (Elżbieta Romanowska), Borys (Jakub Wieczorek) Barwy szczęścia odc. 3385. Ewa (Gabriela Ziembicka), Romeo (Jacek Tyszkiewicz), Aldona (Elżbieta Romanowska), Borys (Jakub Wieczorek) Barwy szczęścia odc. 3385. Ewa (Gabriela Ziembicka), Romeo (Jacek Tyszkiewicz)
"Barwy szczęścia" odcinek 3386 - piątek, 22.05.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3386 odcinku "Barw szczęścia" Ewa i Romeo obudzą się w hotelu Stańskich, gdzie wspólnie spędzą noc po swojej wymarzonej studniówce. Opiekunowie młodych pozwolą im zostać po zabawie na miejscu, ale już z samego rana zaczną zatruwać im głowę, aby narzeczeni nie mieli zbyt dużo czasu do siebie. A przede wszystkim, aby nie mogli się do siebie zbliżyć!

Ale to w 3386 odcinku "Barw szczęścia" raczej im się nie uda. Szczególnie, że Walawska i Bianchi spędza noc w jednym pokoju i jednym łóżku i nietrudno się domyślić, do czego dojdzie między nimi w nocy. Tym bardziej, że Ewa już wcześniej będzie chwaliła się tym babci i stąd Elżbieta zrobi wszystko, aby im to uniemożliwić.

Elżbieta i Aldona obsypią Ewę i Romea pilnymi wiadomościami w 3386 odcinku "Barw szczęścia"!

Zdradzamy, że już z samego rana w 3386 odcinku "Barw szczęścia" Elżbieta przy wsparciu Aldony obsypie młodych lawiną pilnych wiadomości, zakłócając im w ten sposób ich beztroski poranek w hotelu Stańskich. Ewa i Romeo nie będą mogli zbyt długo nacieszyć się sobą po całonocnych tańcach i zabawie, a następnie i wspólnej nocy, co będzie ich kosztować sporo energii.

Jednak w 3386 odcinku "Barw szczęścia" Elżbieta i Aldona już zadbają o to, aby narzeczeni za bardzo nie wypoczęli tylko zajęli się odpisywaniem na ich wiadomości. Ale na szczęście, w tym wszystkim młodzi znajdą też chwilkę dla siebie, bo najważniejsze i tak będzie to, że będą w tym razem, co da im powody do radości.

Szczęście Walawskiej i Bianchiego nie potrwa długo w 3386 odcinku "Barw szczęścia"!

Tym bardziej, że po szczęśliwych chwilach razem w 3386 odcinku "Barw szczęścia" przyjdzie im wrócić do rzeczywistości, gdzie znów będą musieli się rozdzielić i wrócić do codziennych obowiązków. I stąd ta wspólna noc i poranek w hotelu Stańskich będą tyle dla nich znaczyć.

Aczkolwiek to w 3386 odcinku "Barw szczęścia" nie potrwa długo i to także za sprawą Elżbiety i Aldony. Jednak sam fakt już będzie się liczył i nie pozostanie bez znaczenia dla młodych narzeczonych, którzy na kolejne takie chwile pewnie jeszcze będą musieli trochę poczesać!

Barwy szczęścia. Ewa przyzna się babci, że chce się zabezpieczyć przed ciążą! 

