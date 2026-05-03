Barwy szczęścia, odcinek 3386: Poranek Ewy i Romea w hotelu brutalnie przerwany! Tak zakłócą go Elżbieta z Aldoną - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3386 - piątek, 22.05.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3386 odcinku "Barw szczęścia" Ewa i Romeo obudzą się w hotelu Stańskich, gdzie wspólnie spędzą noc po swojej wymarzonej studniówce. Opiekunowie młodych pozwolą im zostać po zabawie na miejscu, ale już z samego rana zaczną zatruwać im głowę, aby narzeczeni nie mieli zbyt dużo czasu do siebie. A przede wszystkim, aby nie mogli się do siebie zbliżyć!

Ale to w 3386 odcinku "Barw szczęścia" raczej im się nie uda. Szczególnie, że Walawska i Bianchi spędza noc w jednym pokoju i jednym łóżku i nietrudno się domyślić, do czego dojdzie między nimi w nocy. Tym bardziej, że Ewa już wcześniej będzie chwaliła się tym babci i stąd Elżbieta zrobi wszystko, aby im to uniemożliwić.

Elżbieta i Aldona obsypią Ewę i Romea pilnymi wiadomościami w 3386 odcinku "Barw szczęścia"!

Zdradzamy, że już z samego rana w 3386 odcinku "Barw szczęścia" Elżbieta przy wsparciu Aldony obsypie młodych lawiną pilnych wiadomości, zakłócając im w ten sposób ich beztroski poranek w hotelu Stańskich. Ewa i Romeo nie będą mogli zbyt długo nacieszyć się sobą po całonocnych tańcach i zabawie, a następnie i wspólnej nocy, co będzie ich kosztować sporo energii.

Jednak w 3386 odcinku "Barw szczęścia" Elżbieta i Aldona już zadbają o to, aby narzeczeni za bardzo nie wypoczęli tylko zajęli się odpisywaniem na ich wiadomości. Ale na szczęście, w tym wszystkim młodzi znajdą też chwilkę dla siebie, bo najważniejsze i tak będzie to, że będą w tym razem, co da im powody do radości.

Szczęście Walawskiej i Bianchiego nie potrwa długo w 3386 odcinku "Barw szczęścia"!

Tym bardziej, że po szczęśliwych chwilach razem w 3386 odcinku "Barw szczęścia" przyjdzie im wrócić do rzeczywistości, gdzie znów będą musieli się rozdzielić i wrócić do codziennych obowiązków. I stąd ta wspólna noc i poranek w hotelu Stańskich będą tyle dla nich znaczyć.

Aczkolwiek to w 3386 odcinku "Barw szczęścia" nie potrwa długo i to także za sprawą Elżbiety i Aldony. Jednak sam fakt już będzie się liczył i nie pozostanie bez znaczenia dla młodych narzeczonych, którzy na kolejne takie chwile pewnie jeszcze będą musieli trochę poczesać!

