Barwy szczęścia, odcinek 3389: Agata i Ignacy kupią mieszkanie od Wilka! Wymusi na nich, żeby podeszli Huberta - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3389 - środa, 27.05.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3389 odcinku "Barw szczęścia" w domu Pyrków w końcu dojdzie do przełomu, gdy Hubert wreszcie zgodzi się, aby Agata i Ignacy kupili mieszkanie od Wilka. Tym bardziej, że siostra i jej ukochany nie odpuszczą tego tematu, gdyż skutecznie za plecami Pyrki będzie ich manipulować Lucyna, oczywiście w porozumieniu z Maciejem, który także zacznie ich ponaglać.

Deweloper wymusi na Agacie natychmiastową decyzję, kłamiąc, że ma innych chętnych na jej miejsce, co skutecznie na podziała. Zwłaszcza, gdy jej lęk spotęguje Lucyna. Ale mimo tego Pyrka nie będzie chciała działać za plecami brata i dopiero, gdy on w 3389 odcinku "Barw szczęścia" da jej i Ignacemu zielone światło, to się na to zdecyduje.

Tak Lucyna i Wilk zmanipulują Pyrków w 3389 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3389 odcinku "Barw szczęścia" szczęśliwa para rzuci się Hubertowi w objęcia, ale nie tylko ona będzie świętować, bo ta wiadomość mocno ucieszy także Lucynę! Oczywiście, jak podaje swiatseriali.interia.pl seniorka wciąż będzie robić dobrą minę do złej gry, przez co rodzeństwo nie domyśli się, że tak naprawdę współpracuje ona z Maciejem!

- Jak miło na was popatrzeć. Takie kochające się rodzeństwo - uśmiechnie się Lucyna.

- Ale to trudna miłość - zażartuje Hubert.

Zwłaszcza, że w 3389 odcinku "Barw szczęścia" i Wilk się tym nie zdradzi, gdy kilka godzin później Pyrka i Kieliszewski zjawią się w kancelarii notarialnej, aby podpisać z nim umowę. Oczywiście, Maciej zachwali decyzję parę i od razu postanowi skorzystać z okazji, aby do podobnej ich rękami namówić i Huberta!

- Podjęliście państwo słuszną decyzję - stwierdzi Wilk, po czym doda, że miło by było, gdyby podobną decyzję podjął Hubert.

- On nie zmieni zdania. Zresztą, teraz już nie tylko on decyduje o sprzedaży domu. Pani Lucyna także - przypomni mu Agata.

- Jakby panu Pyrce znudziło się towarzystwo owej damy, to mam ofertę - zapowie tajemniczo Maciej.

Agata przekona Huberta do Wilka w 3389 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3389 odcinku "Barw szczęścia" biznesmen otwarcie nazwie Lucynę awanturnicą, po czym poprosi Agatę, aby przekonała brata, żeby przyszedł na spotkanie w szkole, podczas którego wyłoży wszystkie karty na stół. Pyrka zgodzi się wykonać jego polecenie, tym bardziej, iż będzie zdawać sobie sprawę, że jej brat wciąż nie do końca będzie szczęśliwy z obecności seniorki w domu.

W 3389 odcinku "Barw szczęścia" Agacie uda się namówić Huberta na spotkanie z Wilkiem, dzięki czemu Maciej będzie już o krok, aby przekonać do siebie i Pyrkę! Tym bardziej, że pomoże mu w tym Lucyna, która odegra kolejną niezłą szopkę, aby tylko nikt nie skapnął się, że coś ich łączy!

