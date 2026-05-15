Barwy szczęścia, odcinek 3381: Wyjątkowy prezent dla Ewy na 18. urodziny. To pamiątka po zmarłej matce - WIDEO

"Barwy szczęścia" odcinek 3381 - piątek, 15.05.2026, o godz. 20.05 w TVP2

Ewa będzie obchodzić 18. urodziny w 3381 odcinku "Barw szczęścia" i wszyscy bliscy postarają się, żeby nie zapomniała tego dnia. Co prawda Elżbiecie trudno się pogodzić z tym, że jej wnuczka jest już dorosłą kobietą, zaakceptować fakt, że pod jej dachem sypia ze swoim chłopakiem, to nie zmieni tego, że nastolatka ma już prawo decydować o sobie. Mimo że pełnoletność w przypadku Ewy nie zawsze idzie w parze z rozsądnym podejściem do przyszłości.

Romeo uczci osiemnastkę Ewy w wyjątkowy sposób w 3381 odcinku "Barw szczęścia"

Dzień 18. urodzin Ewy w 3381 odcinku "Barw szczęścia" rozpocznie się już bladym świtem. Romeo obudzi Ewę telefonem z życzeniami, bo będzie chciał pierwszy życzyć jej wszystkiego najlepszego, cudownego życia z nim u boku. O Ewie będzie też pamiętał Aleks (Hubert Wiatrowski), który wyśle jej romantyczny filmik z wyznaniem miłości. Z jego powodu Romeo straci szybko dobry humor.

Zaskakująca reakcja Ewy na prezent od babci w 3381 odcinku "Barw szczęścia"

Z kolei babcia Elżbieta z okazji osiemnastki Ewy w 3381 odcinku "Barw szczęścia" przypomni jej o zmarłej mamie. W prezencie wręczy wnuczce pamiątkę po Marcie, która dziewięć lat temu została brutalnie zamordowana po porwaniu przez psychopatę. Oczywiście Elżbieta nie będzie wracała pamięcią do tych dramatycznych wydarzeń sprzed lat, bo dla Ewy była to bolesna trauma.

- Znam to pióro. Należało do mamy?

- Pamiętasz? Po śmierci twojej mamy wzięłam je na pamiątkę. Zostawiłam sobie, pomyślałam, że dam ci je właśnie dziś...

- Dziękuję babciu, wspaniały prezent.

- Mama na pewno byłaby szczęśliwa, a ty zrobisz z niego dobry użytek - Elżbieta będzie pewna,że trafiła z prezentem dla Ewy.

Wykład Ewy na temat urodzinowej niespodzianki od Elżbiety w 3381 odcinku "Barw szczęścia"

Niestety zaraz potem w 3381 odcinku "Barw szczęścia" wręczy wnuczce coś jeszcze... Cukierki, żeby mogła uczcić w szkole swoje 18. urodziny. I wtedy Ewa zrobi babci wykład, że to nie podstawówka, a jej koleżanki i tak są na diecie. Zamiast podziękować, zachowa się na niedojrzała, rozkapryszona panienka.

Barwy szczęścia. Taki prezent Ewa dostanie od babci na 18. urodziny. To pamiątka po matce