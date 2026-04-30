Barwy szczęścia, odcinek 3381: Osiemnastka Ewy w cieniu zdrady! Dostanie filmik z wyznaniem miłości od byłego chłopaka

"Barwy szczęścia" odcinek 3381 - piątek, 15.05.2026, o godz. 20.05 w TVP2

Osiemnastka Ewy w 3381 odcinku "Barw szczęścia" będzie sprawdzianem jej uczuć do Romea. Mimo że Walawska nie da Włochowi żadnego powodu, aby zwątpił w jej miłość, to jednak w dniu urodzin odezwie się do niej Aleks, który nie pozostawi żadnych wątpliwości, że wciąż kocha Ewę i nigdy nie pogodzi się z tym, że ona jest z innym! A w dodatku Romeo zajął miejsce Aleksa w jego własnym domu i stał się drugim synem Aldony (Elżbieta Romanowska) i Borysa (Jakub Wieczorek).

Ewa na 18. urodziny dostanie od Aleksa romantyczny filmik w 3381 odcinku "Barw szczęścia"

O poranku w 3381 odcinku "Barw szczęścia" Romeo obudzi Ewę telefonem z życzeniami, bo będzie chciał pierwszy życzyć jej wszystkiego najlepszego, cudownego życia z nim u boku z okazji 18. urodzin. Jak podaje światseriali.interia.pl o Ewie będzie też pamiętał Aleks, który wyśle jej romantyczny filmik z wyznaniem miłości.

- Widzę, że mam konkurencję - zażartuje Romeo, ale wcale nie będzie mu do śmiechu! Zabierze Ewę na spacer, bo przygotuje dla niej urodzinową niespodziankę.

Impreza urodzinowa Ewy w skate shopie w 3381 odcinku "Barw szczęścia"

Kiedy Ewa i Romeo w 3381 odcinku "Barw szczęścia" wejdą do skate shopu Wiktora (Grzegorz Kestranek), powitają ich wystrzały konfetti i głośne "Sto lat". Okaże się, że Włoch na imprezę urodzinową swojej dziewczyny zaprosi wszystkich jej przyjaciół.

- I tak ci tego nie daruję... Mieliśmy być dzisiaj tylko we dwoje - Ewa będzie zaskoczona i wzruszona takim gestem ukochanego. - Będziemy we dwoje przez całe życie - obieca Romeo.

Nastrój Włocha popsuje jednak Aleks, który w 3381 odcinku "Barw szczęścia" przekaże Ewie w prezencie urodzinowym jej piękne zdjęcie. Do końca imprezy Romeo będzie się zadręczał myślami, co Ewa czuje do Aleksa, czy ta miłość należy już do przeszłości.