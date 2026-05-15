Na Wspólnej, odcinki 4217-4218. Jarek zdradza Elizę z nową klientką. Wpadnie w potężne tarapaty

Zdrada w "Na Wspólnej". Jarek ląduje w łóżku z nowo poznaną kobietą

Kryzys w związku Jarka (Wojciech Rotowski) i Elizy (Katarzyna Chorzępa) z serialu "Na Wspólnej" pogłębi się drastycznie w 4217. epizodzie. Kiedy Bogdan (Wojciech Brzeziński) zajmie się Juniorem (Jan Leśniewski), namawiając chłopca na wizytę u matki, młody Berg wyruszy na rozmowy biznesowe, gdzie spotka atrakcyjną blondynkę. Rozgoryczony mąż postanowi zemścić się za niewierność żony i spędzi z nową znajomą upojną noc, łamiąc dotychczasowe zasady.

Epizod numer 4218 ukaże przerażonego Berga, który po przebudzeniu u boku nowej kochanki mocno pożałuje swojego skoku w bok. Mężczyzna oszuka towarzyszkę, twierdząc, że musi wracać do czekającego syna. Równolegle Eliza będzie czuwać w szpitalu przy swoim kochanku, Bartku (Michał Gadomski), zapewniając go o trwałym uczuciu, jednak zakończy romans w imię ratowania rodziny. Pozostaje zagadką, jak zareaguje na wieść o niewierności męża.

Odcinek 4217 "Na Wspólnej". Tadek szykuje krwawą zemstę na Łukaszu

Rodzina Zakościelnych jest przerażona nagłym zniknięciem Tadeusza, który odkrył oszustwa Kaliny. Kobieta atakuje Łukasza, obwiniając go o brak reakcji wobec Kamy i stanowczo żąda, by natychmiast uciekł z Warszawy w obawie przed zemstą jej męża. Młody Zakościelny faktycznie śledzi dawnego przyjaciela i z przygotowanym w pojeździe ostrym nożem wyczekuje przed jego posesją. Z kolei w wątku Bergów panuje chaos. Szpitalny personel odmawia Elizie informacji o Bartku z powodu braku pokrewieństwa, podczas gdy zrezygnowany Wichrowski oczekuje na zabieg. Bogdan zachęca Juniora do spotkania z tęskniącymi za nim Hanią i matką, choć chłopiec ma przed tym poważne opory. W tym samym czasie Jarek ulega urokowi spotkanej w interesach blondynki i spędza z nią noc. Z kolei Roman i Honorata planują wynajęcie własnego lokum, by odciążyć Włodka, lecz Zięba zamierza wylecieć do Hiszpanii, licząc na nakłonienie Marii do powrotu. Gdy Kajetan przegląda oferty połączeń lotniczych, do lokalu wchodzi zdruzgotana kłopotami małżeńskimi Monika i wyładowuje swoją złość na ojcu.

Oświadczyny w odcinku 4218 "Na Wspólnej". Zaskakujący plan przejęcia firmy

Remigiusz postanawia wykonać stanowczy krok i niespodziewanie prosi rozemocjonowaną Brygidę o rękę. W tle tych wydarzeń matki narzeczonych, Milena i Jolanta, opracowują intrygę mającą skłonić Bożydara do zbycia jego wędliniarskiego przedsiębiorstwa, a za pomoc w interesie obiecana zostaje wysoka prowizja i wsparcie rzekomych zjaw przodków mężczyzny. Tymczasem Kasia sugeruje Darkowi, że poszukiwany Tadek pragnie odwetu, co doprowadza do odnalezienia nietrzeźwego Zakościelnego przez Żbika blisko domu Łukasza. Niebezpieczna Kalina próbuje zastraszyć Kasię, lecz nieoczekiwane pojawienie się Anety i ich solidarna postawa mocno ją zaskakują. W innej części miasta zdezorientowany Jarek budzi się u boku klientki i ucieka, wymigując się rzekomymi obowiązkami ojcowskimi. Równocześnie Eliza pojawia się na sali pooperacyjnej u Bartka. Kobieta informuje kochanka o żądaniu rozwodowym męża i podkreśla, że mimo głębokiego sentymentu, musi skupić się na ratowaniu resztek swojego dotychczasowego życia rodzinnego.

