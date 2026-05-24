W 4227. odcinku Paweł niespodziewanie przyprowadził do domu psa zgarniętego z ulicy. Od samego początku jego zachowanie budziło ogromny niepokój Janka, u którego gościł – Paweł kategorycznie odmawiał odpowiedzi, do kogo należy zwierzę, a na dodatek ukradkiem zerwał z obroży adresatkę i wyrzucił ją do śmietnika. Zaniepokojony przyjaciel wraz z Arturem wszczęli prywatne śledztwo.
"Pierwsza miłość" - streszczenie odcinka 4229
Julka zrywa się z lekcji i w tajemnicy przed matką spotyka się z Pawłem w 4229. odcinku. Wspólnie udają się na spacer z psem Wafelem, podczas którego w parku zupełnie przypadkowo natrafiają na poprzednich właścicieli czworonoga, co natychmiast wywołuje gwałtowne emocje i doprowadza do brutalnej konfrontacji. Za spowodowanie tej potwornej bójki Paweł trafia do aresztu.
Paweł jeszcze bardziej komplikuje swoją sytuację
W 4230. odcinku zatrzymanie Pawła okaże się jednak dopiero początkiem jego gigantycznych problemów, ponieważ w trakcie weryfikacji danych na jaw wyjdzie porażająca informacja, co będzie miało swoją kontynuację w 4231. odcinku, kiedy to Janek wraz z Arturem dojdą do wniosku, że w takiej sytuacji należy wynająć Pawłowi prawnika. Co ciekawe, Paweł wcale nie zamierza ułatwiać nikomu zadania i ignoruje wszelką pomoc, a zamiast tego, targany silnymi uczuciami do Marysi, postanawia udać się do jej mieszkania. Pomiędzy dawnymi kochankami dochodzi do niezwykle szczerej i poruszającej rozmowy o ich dawnych, skrywanych głęboko w sercu uczuciach.
"Pierwsza miłość" - Kiedy i gdzie oglądać?
Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie. Kolejny, 4229. odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 2 czerwca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.
"Pierwsza miłość" - Opis serialu i obsada
„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.
W serialu występują:
- Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
- Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
- Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)
- Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)
- Wojciech Błach (jako Michał Domański)
- Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)
- Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
- Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)
- Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
- Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)
- Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)
- Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
- Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)
- Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)
- Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)
- Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)
- Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)
- Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)
- Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)
- Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)
- Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)
- Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)
- Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)
- Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)
- Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)
- Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)
- Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)
- Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)
- Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)
- Aleksandra Szwed (jako Melisa)
- Julia Kamińska (jako Maja)