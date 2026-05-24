W 4227. odcinku Paweł niespodziewanie przyprowadził do domu psa zgarniętego z ulicy. Od samego początku jego zachowanie budziło ogromny niepokój Janka, u którego gościł – Paweł kategorycznie odmawiał odpowiedzi, do kogo należy zwierzę, a na dodatek ukradkiem zerwał z obroży adresatkę i wyrzucił ją do śmietnika. Zaniepokojony przyjaciel wraz z Arturem wszczęli prywatne śledztwo.

Pierwsza miłość. Dominika poderwie Pawła! Radek dowie się o zdradzie Julity

"Pierwsza miłość" - streszczenie odcinka 4229

Julka zrywa się z lekcji i w tajemnicy przed matką spotyka się z Pawłem w 4229. odcinku. Wspólnie udają się na spacer z psem Wafelem, podczas którego w parku zupełnie przypadkowo natrafiają na poprzednich właścicieli czworonoga, co natychmiast wywołuje gwałtowne emocje i doprowadza do brutalnej konfrontacji. Za spowodowanie tej potwornej bójki Paweł trafia do aresztu.

Paweł jeszcze bardziej komplikuje swoją sytuację

W 4230. odcinku zatrzymanie Pawła okaże się jednak dopiero początkiem jego gigantycznych problemów, ponieważ w trakcie weryfikacji danych na jaw wyjdzie porażająca informacja, co będzie miało swoją kontynuację w 4231. odcinku, kiedy to Janek wraz z Arturem dojdą do wniosku, że w takiej sytuacji należy wynająć Pawłowi prawnika. Co ciekawe, Paweł wcale nie zamierza ułatwiać nikomu zadania i ignoruje wszelką pomoc, a zamiast tego, targany silnymi uczuciami do Marysi, postanawia udać się do jej mieszkania. Pomiędzy dawnymi kochankami dochodzi do niezwykle szczerej i poruszającej rozmowy o ich dawnych, skrywanych głęboko w sercu uczuciach.

"Pierwsza miłość" - Kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie. Kolejny, 4229. odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 2 czerwca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.

"Pierwsza miłość" - Opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.

W serialu występują:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)

Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)

Wojciech Błach (jako Michał Domański)

Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)

Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)

Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)

Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)

Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)

Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)

Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)

Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)

Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)

Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)

Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)

Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)

Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)

Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)

Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)

Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)

Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)

Aleksandra Szwed (jako Melisa)

Julia Kamińska (jako Maja)