M jak miłość. Nowe dzieci Izy i Marcina w kolejnym sezonie! Teraz są nie do poznania - ZDJĘCIA

Adriana Kalska pokazała Maję i Szymka na planie "M jak miłość"

Przygotowania do nowych odcinków "M jak miłość" ruszyły pełną parą, a Adriana Kalska chętnie dzieli się z fanami materiałami zza kulis. Wśród nagrań i zdjęć z planu nie zabrakło Laury Jankowskiej i Stasia Szczypińskiego, którzy wcielają się w Maję i Szymka Chodakowskich.

To właśnie oni wzbudzili największe zainteresowanie. Na pierwszy rzut oka widać, jak bardzo zmienili się od czasu poprzednich sezonów. Sama Kalska zwróciła uwagę, że jej serialowe dzieci wyrosły niemal z dnia na dzień. Nic dziwnego, bo młodzi aktorzy dojrzewają razem z bohaterami, których od lat oglądają widzowie.

Maja i Szymek są już prawie nastolatkami

Choć dla wielu fanów Maja i Szymek wciąż pozostają małymi dziećmi Izy i Marcina, rzeczywistość wygląda już zupełnie inaczej. Serialowa Maja w serialu ma obecnie 9 lat, a Szymek skończył już 11. Z każdym sezonem coraz bardziej dojrzewają i coraz więcej rozumieją z problemów dorosłych.

Maja i Szymek przeżywali rozstanie rodziców, pojawienie się Radka (Philippe Tłokiński) w życiu Izy, a ostatnio także dramatyczne wydarzenia związane z przemocą i rozpadem kolejnego małżeństwa ich mamy. To doświadczenia, które sprawiły, że oboje szybko dorośli. Na szczęście pociechy Chodakowskiego polubiły Kamę (Michalina Sosna), nową żonę Marcina.

Kiedyś byli maluchami, dziś coraz więcej dzieje się wokół nich

Widzowie doskonale pamiętają czasy, gdy Maja i Szymek byli jeszcze małymi dziećmi, a Marcin i Iza tworzyli jedną z najpopularniejszych rodzin w "M jak miłość". Dziś sytuacja wygląda zupełnie inaczej, ale jedno się nie zmieniło, dzieci nadal są najważniejsze dla swoich rodziców.

Wiele wskazuje na to, że w nowym sezonie Maja i Szymek znów będą obecni w ważnych wątkach rodzinnych. A zdjęcia opublikowane przez Adrianę Kalską pokazują, że czas nie stoi w miejscu. Dzieci Izy i Marcina są już nie do poznania, a widzowie po wakacjach zobaczą zupełnie nowych Maję i Szymka.