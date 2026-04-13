Pierwsza miłość, odcinek 4203: Straszny wypadek Kaliny na budowie! Oskar rzuci się na ratunek, ale będzie już za późno? - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 4203 - piątek, 24.04.2026, o godz. 18 w Polsacie

Niebawem Mikołaj nie pogodzi się z tym, że Kalina konsekwentnie go ignoruje. Jego obsesja na punkcie szwagierki Alana (Alan Andersz) przybierze niebezpieczny obrót. Gdy odwoła wycieczkę do zoo z Kostkiem (Ignacy Kwieciński) i Alanem tylko dlatego, że Kalina nie zamierza do nich dołączyć, stanie się jasne, że sytuacja wymyka się spod kontroli. To jednak dopiero początek! Mikołaj pojawi się u Kaliny na budowie i to właśnie tam dojdzie do tragedii. W 4203 odcinku „Pierwszej miłości” groźny wypadek sprawi, że życie Kaliny będzie zagrożone.

Wypadek Kaliny na budowie

W tym samym czasie Oskar będzie skupiony na karierze i walce o względy Karola Wekslera (Karol Strasburger). Po udanym spotkaniu biznesowym wszystko nagle runie jak domek z kart. W 4203 odcinku „Pierwszej miłości” Oskar dostanie telefon, który zmrozi mu krew w żyłach, dowie się o tragedii na budowie Kaliny!

Nie będzie się wahał ani chwili. Rzuci wszystko i natychmiast ruszy na miejsce wypadku, by ratować ukochaną. Problem w tym, że może być już za późno… Wieści o wypadku dotrą również do Alana. Sytuacja stanie się jeszcze bardziej napięta, gdy do jego drzwi zapuka mały Kostek z przejmującym pytaniem: gdzie jest tata? Chłopiec nie będzie świadomy, jak poważna tragedia właśnie się rozgrywa.

Czy Kalina przeżyje?

W 4203 odcinku „Pierwszej miłości” emocje sięgną zenitu. Oskar zrobi wszystko, by uratować Kalinę, ale konsekwencje działań Mikołaja mogą okazać się tragiczne. Czy Oskar zdąży na czas i ocali ukochaną? A może ten wypadek na zawsze odmieni ich życie? Jedno jest pewne – takich scen widzowie „Pierwszej miłości” długo nie zapomną!

Pierwsza miłość. Paweł umrze w więzieniu? Filip zniszczy miłość Angeliki i Białego