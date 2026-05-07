Farma. Duże zmiany w finale. Jest dodatkowy tytuł zależny od widzów

Internetowy głos widzów wchodzi do finału "Farmy"

Na oficjalnym profilu programu pojawił się wpis, który szybko zwrócił uwagę fanów „Farmy”. Wszystko zaczęło się od inicjatywy Bagiego, który zapowiedział swoją obecność podczas finału i uruchomienie specjalnej akcji w internecie.

„Jak obiecał, tak zrobił! 🔥Razem z Bagim otwieramy internetowe głosowanie na ulubionego Farmera 5. edycji! To Wasz głos naprawdę ma znaczenie – to Wy zdecydujecie, który z Farmerów zdobędzie tytuł Ulubieńca Widzów Internetu 🐓🌾👉 W komentarzu napiszcie imię osoby, która skradła Wasze serce na Farmie 👋Jedna osoba = 1 imię.A to nie wszystko! 💥 Bagi pojawi się na Finale Farmy z wynikami i przekaże głos Internetu całej widowni.Głosujcie i pokażcie, kogo polubiliście najbardziej! ♥️Na Wasze głosy czekamy do 7.05 godz. 16:00 👋”

Jak wynika z zapowiedzi, podczas finału "Farmy" zostanie wręczony specjalny tytuł Ulubieńca Widzów Internetu. Otrzyma go osoba wybrana w głosowaniu online, a wyniki zostaną ogłoszone na żywo przez Bagiego. To oznacza, że oprócz klasycznego finału i głosowania widzów przed telewizorami, w grze pojawia się dodatkowy element, który może wpłynąć na finałowe emocje i odbiór uczestników.

Stawka finału 5. sezonu "Farmy"

Zgodnie z informacjami Polsatu, w wielkim finale widzowie wybiorą zwycięzcę spośród finałowej trójki. Do zdobycia jest tytuł Super Farmera lub Super Farmerki oraz statuetka Złotych Wideł, a także nagroda finansowa wynosząca 160 tysięcy złotych — w tym 100 tysięcy podstawy i 60 tysięcy wypracowanych przez uczestników w trakcie sezonu. Nowością tegorocznej edycji jest właśnie plebiscyt internetowy, którego zwycięzca otrzyma statuetkę Złotego Kłosa. Wręczy ją Bagi podczas finału na żywo.

Kiedy oglądać finał "Farmy" na żywo w Polsacie?

Wielki finał „Farmy” już czwartek 7 maja o 20:30 w Polsacie i wszystko wskazuje na to, że tym razem widzowie będą mieli większy wpływ na przebieg wydarzeń niż kiedykolwiek wcześniej.

9