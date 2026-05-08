Aksel wygrał Farmę. Zdradził, na co przeznaczy 160 tysięcy złotych 

Decyzja widzów i finał sezonu "Farmy"

Wielki finał zakończył rywalizację 5. edycji „Farmy”, a ostateczny wynik zależał od głosów widzów. Aksel, który od początku budził spore emocje wśród uczestników i publiczności, został wskazany jako zwycięzca całego sezonu. Po ogłoszeniu werdyktu nie krył radości, a sukces świętował m.in. z rodziną. Szczególne miejsce w jego wypowiedziach podczas trwania show zajmował tata, o którym często wspominał w trakcie programu i którego chciał uczynić dumnym ze swojej drogi na farmie i nie tylko.

Co Aksel z "Farmy" zrobi z wygraną?

Aksel zapowiada, że zdobyta nagroda ma dla niego znaczenie przede wszystkim jako szansa na rozwój. Jak podkreśla, chce przeznaczyć pieniądze na inwestycje w swoją przyszłość i dalszą drogę zawodową. W jego planach pojawia się kierunek związany z rozwojem kariery i aktywnością medialną, co może otworzyć mu nowe możliwości po zakończeniu programu. Zwycięzca nie ukrywa też, że chce pozwolić sobie na realizację prywatnych celów i korzystanie z efektów swojej wygranej.

Od nowicjusza do zwycięzcy

Historia Aksela na „Farmie” to również droga dużej zmiany. Sam przyznawał, że jeszcze niedawno nie miał doświadczenia w pracy na gospodarstwie i nie znał podstawowych obowiązków związanych z funkcjonowaniem farmy. Z czasem jednak udało mu się odnaleźć w realiach programu i zdobyć sympatię widzów.

Finał 5. edycji „Farmy” zamknął intensywny sezon pełen emocji, rywalizacji i zwrotów akcji. Teraz Aksel wchodzi w nowy etap już jako zwycięzca programu, a jego dalsze plany mogą jeszcze nie raz zaskoczyć fanów show.