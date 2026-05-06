Hotel Paradise. Tobiasz szczerze o swoim powrocie do hotelu. Zaraz wróci także Marta?

Weronika wróciła do "Hotelu Paradise" i poznała prawdę

Ostatnie odcinki „Hotelu Paradise” pokazują, że w tym sezonie nic nie jest pewne. Powrót Weroniki już sam w sobie wywołał spore zamieszanie. Uczestniczka weszła do hotelu z jasnym nastawieniem – chciała kontynuować relację z Tobiaszem, która wcześniej zapowiadała się naprawdę obiecująco.

Szybko jednak została sprowadzona na ziemię. Pozostali uczestnicy bez ogródek opowiedzieli jej, co wydarzyło się po jej odejściu. Tobiasz początkowo faktycznie o niej myślał, jednak z czasem zbliżył się do Marty. To właśnie jej deklarował zauroczenie, a nawet sugerował wybór w przypadku ewentualnego powrotu Weroniki. Ostatecznie zarówno on, jak i Marta odpadli z programu, co tylko skomplikowało całą sytuację.

Spotkanie Weroniki i Tobiasza

Kiedy Weronika poznała prawdę, nie kryła rozczarowania. Emocje były wyraźne, a jej reakcja pokazała, że temat wcale nie jest dla niej zamknięty.

Nikt jednak nie spodziewał się, że to dopiero początek. Już następnego dnia rano do hotelu wrócił sam Tobiasz. Jego pojawienie się zaskoczyło wszystkich, a szczególnie Weronikę. Ich pierwsze spotkanie było raczej chłodne, a na szczerą rozmowę przyjdzie jeszcze czas.

Tobiasz z "Hotelu Paradise" komentuje powrót Weroniki

Sam Tobiasz odniósł się do całej sytuacji w mediach społecznościowych i nie ukrywał emocji związanych z powrotem do willi.

„(...) Przede wszystkim byłem w szoku, że jest w tym miejscu i na pewno mamy dużo do przegadania, to na pewno” – mówi Tobiasz o swoich odczuciach po zobaczeniu Weroniki w willi. - W takim stylu nikt się nie spodziewał, że takie powroty będą. Jak zobaczyłem Weronikę, to już wiedziałem, że mam prze******, przewalone, przewalone... – komentuje dalej uczestnik.

Na ten moment trudno jednoznacznie stwierdzić, czy Tobiasz był bardziej zaangażowany w relację z Martą, czy jednak uczucia do Weroniki wciąż są aktualne. Rozmowa tej dwójki może wiele zmienić.

Widzowie już spekulują, czy skoro do programu wracają kolejni uczestnicy, to na tym się nie skończy. Coraz częściej pojawia się pytanie, czy do hotelu może wrócić także Marta. Jeśli tak się stanie, sytuacja zrobi się jeszcze bardziej napięta.