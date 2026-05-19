Koniec M jak miłość. Hania przejrzy Natalkę w ostatnim 1936 odcinku! Odkryje, czemu przekłada ślub z Adamem - ZDJĘCIA, WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1936 ostatni przed wakacjami - poniedziałek, 25.05.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W ostatnim 1936 odcinku "M jak miłość" przed wakacjami Hania nie będzie zadowolona, gdy jej matka już po raz trzeci przełoży swój ślub z Adamem. Tym bardziej, że to właśnie ona naciskała Karskiego na oświadczyny, które choć Natalka przyjęła, to jednak nie będzie się śpieszyła, aby stanąć na ślubnym kobiercu.

Oczywiście, początkowo w finałowym 1936 odcinku "M jak miłość" przed przerwą wakacyjną córka Natalki będzie robiła wszystko, aby przekonać ją do ślubu z Adamem. Do tego stopnia, że zagrozi jej nawet, że jak dłużej tak będzie zwlekać, to Karski w końcu ją zostawi. Ale nawet tym nie przekona matki do zmiany zdania. Jednak szybko dowie się czemu!

Hania nakryje Natalkę z Mikołajem w ostatnim 1936 odcinku "M jak miłość" przed wakacjami!

W ostatnim 1936 odcinku "M jak miłość" przed wakacjami Natalka znów zjawi się w szkole swojej córki na wezwanie jej dyrektora. Jednak już nie w sprawie Hani, a osobistej, bo ktoś zarysuje mu samochód, co Mikołaj postanowi złościć na policję. Oczywiście, Mostowiakowa przyjmie jego zgłoszenie, ale ich służbowa rozmowa szybko zmieni się w coś więcej, a świadkiem tego właśnie stanie się Hania!

W finałowym 1936 odcinku "M jak miłość" przed przerwą wakacyjną córka Natalki usłyszy, w jaki sposób jej matka rozmawia z dyrektorem jej szkoły i wówczas w końcu stanie się dla niej jasne, czemu tak naprawdę przekłada swój ślub z Adamem.

Natalka wyprze się prawdy w finałowym 1936 odcinku "M jak miłość" przed przerwą wakacyjną!

W ostatnim 1936 odcinku "M jak miłość" przed wakacjami Hania od razu postanowi rozmówić się ze swoją matką i tuż po powrocie do domu zacznie ten temat i w obecności Adama, który nie będzie miał o niczym pojęcia. A gdy tylko utwierdzi się w swoich podejrzeniach, to od razu zaatakuje ze swoją słuszną tezą, czym ogromnie ją zaskoczy!

- Słyszałam, jak rozmawiałaś z moim dyrektorem - zacznie Hania.

- Jest po prostu sympatyczny - przyzna jej Natalka.

- To dlatego ciągle tak przykładasz termin swojego ślubu? - wytknie jej córka, czym od razu zainteresuje Adama.

Ale w finałowym 1936 odcinku "M jak miłość" przed przerwą wakacyjną zszokowana Natalka tylko pokręci głową i oczywiście wszystkiemu zaprzeczy. Tym bardziej, że córka w mig ją rozpracuje. Jednak jej matka za wszelką cenę nie będzie chciała tego przyznać!

