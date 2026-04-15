Na dobre i na złe, odcinek 989: Brutalny napad na Marię! Spędzi noc z Michałem, a potem rzuci się na nią zwyrodnialec Jakub - ZWIASTUN

"Na dobre i na złe" odcinek 989 - środa, 15.04.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Horror Marii Malewicz w 989 odcinku "Na dobre i na złe" rozegra się w chwili, kiedy lekarka z Leśnej Góry na nowo będzie szczęśliwa. Przez myśl jej nie przejdzie, że mężczyzna, z którym była kiedyś związana mógłby tak okrutnie ją skrzywdzić, zmusić do seksu, zaatakować w najmniej spodziewanym momencie.

Maria i Michał w 989 odcinku "Na dobre i na złe" spędzą razem pierwszą noc

Pierwszą noc Maria i Michał spędzą razem, ciesząc się romantycznymi chwilami w swoim towarzystwie. Wilczewski dzięki czarnoskórej lekarce pozbierał się po śmierci Oleny (Tetiana Malkova) i znów uwierzył w miłość. Z kolei Maria zamknęła ostatecznie rozdział życia związany z Jakubem Dobrym, który był kiedyś jej mentorem, a potem został kochankiem. Niestety bezwzględny lekarz nie da jej o sobie zapomnieć.

Niebezpieczny błąd Marii w 989 odcinku "Na dobre i na złe". Wpuści Jakuba do mieszkania!

Lawina wiadomości, jakie w 989 odcinku "Na dobre i na złe" Jakub zacznie wysyłać Marii, nie pozwolą jej cieszyć się szczęściem z Michałem. Widząc, że Dobry nie daje za wygraną, doktor Malewicz postanowi kolejny wieczór spędzić w samotności we własnym mieszkaniu. Nie spodziewając się tego, że Jakub zaczai się pod jej domem.

Odrzucony Jakub w 989 odcinku "Na dobre i na złe" zapewni Marię o swoim gorącym uczuciu i o tym, że dla niej weźmie rozwód z żoną. Malewicz nie będzie jednak chciała o tym słyszeć. W końcu zdesperowany były kochanek wprosi się do jej mieszkania. Maria popełni niebezpieczny błąd wpuszczając go do środka i zamykając drzwi. Bo kilka minut później rozegra się koszmar, po którym nie zdoła się pozbierać.

Na dobre i na złe. Brutalny atak Jakuba na Marię! Wpuści go do mieszkania i wtedy rozegra się dramat

- Zapomnij o mnie i idź dalej... Jesteś fajnym facetem, bez problemu znajdziesz kogoś, kto cię doceni... - Maria spróbuje z klasą rozstać się definitywnie z Jakubem, lecz on w 989 odcinku "Na dobre i na złe" uparcie będzie twierdził, że muszą być razem.

- Nikt nie dorasta ci do pięt. Przeprowadzę się do Leśnej Góry, poszukam tu pracy… Zrobię wszystko, żebyś była najszczęśliwszą kobietą na świecie!

- Nie... To błąd…

- Popełnijmy go razem… - Jakub zbliży się do Marii i nie przyjmie odmowy. Chwyci ją tak mocno, że lekarka nie zdoła się uwolnić.

- Kuba, przestań, nie!!! - zacznie krzyczeć Maria, którą były kochanek brutalnie zgwałci.

Bolesny sekret Marii w 989 odcinku "Na dobre i na złe". Nikomu nie powie, że Jakub ją zgwałcił

W jednej chwili życie Marii w 989 odcinku "Na dobre i na złe" legnie w gruzach. Gwałt, którego padnie ofiarą, wywoła u niej potężną traumę. Niestety gwałciciel nie zostanie ukarany. Już po wszystkim Maria wyrzuci Jakuba z mieszkania, lecz nie będzie potrafiła się pozbierać. Okrutny Jakub, jak gdyby nigdy nic, cały czas będzie się kręcił koło bezbronnej Malewicz, która nawet Michałowi nie powie o tym, co jej zrobił były kochanek.