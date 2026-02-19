Na Wspólnej. Eliza wda się w romans? To, co zrobił trener, nie mieści się w głowie

Początki znajomości Elizy z trenerem jej syna były wyjątkowo burzliwe, ale nikt nie przypuszczał, że ta relacja skręci w tak niebezpieczną stronę. Bartek, który początkowo naraził się Bergowej, teraz zdaje się być niepokojąco blisko. Streszczenie odcinka, który widzowie zobaczą 2 marca 2026 roku, nie pozostawia złudzeń i sugeruje, że nadchodzi potężny kryzys. Niewinna znajomość może przerodzić się w coś, co zrujnuje dotychczasowe życie bohaterów.

Eliza i Bartek przekroczą granicę? Dramatyczny finał domówki

Wszystko miało wyglądać jak zwykłe, radosne spotkanie towarzyskie. Eliza i Jarek, chcąc zintegrować się ze znajomymi, organizują domówkę, na którą zapraszają między innymi Bartka i Sylwię. Zabawa jest przednia, ale do czasu. Gdy pada propozycja przeniesienia imprezy do klubu, Bergowa odmawia, tłumacząc się nagłym pogorszeniem samopoczucia. I tu zaczyna się prawdziwy dramat. Kiedy mąż bawi się na mieście, w drzwiach mieszkania niespodziewanie staje Bartek. Czy rzekoma troska o stan zdrowia kobiety jest tylko pretekstem do nawiązania intymnej relacji? Wiele wskazuje na to, że wierność Elizy zostanie wystawiona na najcięższą próbę, a widzowie będą świadkami kolejnego głośnego skandalu.

PRZECZYTAJ TEŻ: Na Wspólnej. Życie Czerskiego zamieni się w piekło. To jednak nie koniec koszmaru Oli

Piekło u Czerskiego i pomyłka u Leśniewskich. Co jeszcze się wydarzy?

Nie tylko u Bergów emocje sięgną zenitu. Dramatyczne chwile przeżywa również Ola, która patrzy na upadek swojego partnera. Mariusz Czerski zamiast walczyć o dobre imię kancelarii, sięgnął emocjonalnego dna i topi smutki w alkoholu, stając się nieznośnym dla otoczenia. Kiedy Żbik przynosi hiobowe wieści o medialnej nagonce, reakcja prawnika jest szokująca – chce, by wszyscy dali mu święty spokój. Ola jest kompletnie zdruzgotana postawą ukochanego, który poddaje się bez cienia walki. Czy ich związek przetrwa tę próbę, czy też Czerski pociągnie wszystkich za sobą na dno?

Tymczasem u Leśniewskich panuje chaos, który doprowadza rodzinę na skraj wyczerpania nerwowego. Marta i Mikołaj żyją w przekonaniu, że zostaną dziadkami, podczas gdy Ksawery ucieka z domu, myśląc, że to jego matka spodziewa się kolejnego dziecka! Sytuacja staje się absurdalna, gdy rodzice ruszają w pościg za synem do pensjonatu Romana. Finał tej historii jest jednak zaskakujący. Okazuje się, że za całym zamieszaniem i fałszywymi tropami o ciąży stoi mały Stefanek. Czy ten niefortunny żart zostanie mu wybaczony, gdy opadną pierwsze emocje?

QUIZ: Zdrady w "Na Wspólnej". Pamiętasz, kto z kim miał romans? Pytanie 1 z 10 Na początek coś aktualnego. Serialowa Monika zdradziła Damiana z... bratem swojego szwagra kolegą swojego bratanka przyjacielem swojego męża Następne pytanie