Dziedzictwo, odcinki 847-852. Yaman zaprasza wroga do swojego domu. Bliskim grozi niebezpieczeństwo

Ostatnie wydarzenia w serialu dostarczyły wielu emocji. Ferit, mimo głębokiego uczucia do Ayse, ustalił z nią, że ich relacja pozostanie na stopie przyjacielskiej, co wywołało wściekłość Koraya. Yaman, zwiedziony sfałszowanymi dowodami, jest przekonany o śmierci swojego wroga i pozwala Acarowi dochodzić do zdrowia w swojej rezydencji. Nana pozostaje jednak czujna i po przeszukaniu pokoju gościa znajduje podejrzany zeszyt. Trucizna realizuje swój plan – zleca zabójstwo Barana, co jest ogromnym ciosem dla Yamana, i planuje odebrać pamięć małemu Yusufowi. W międzyczasie Nese wpada na trop intrygi Basak, a Ayse dowiaduje się, że jest szantażowana przez Koraya.

„Dziedzictwo” – streszczenie odcinka 847

Nana denerwuje się nadchodzącą uroczystością, dlatego pod pretekstem pikniku organizuje w ogrodzie próbną ceremonię, wysyłając wcześniej domowników na zakupy. Yaman ze spokojem wykonuje polecenia ukochanej, starając się oswoić ją z nową sytuacją, jednocześnie wyczekując na analizę grafologiczną pisma. Nese decyduje się na ryzykowny krok i zostawia żądanie okupu za wycieraczką auta Berkaya, co wywołuje panikę u chłopaka. Ferit bezskutecznie próbuje dociec, co trapi Ayse, jednak kobieta zbywa go kolejnymi wymówkami.

„Dziedzictwo” – streszczenie odcinka 848

Plan Nese spala się na panewce, co wpędza ją w rozpacz, gdyż była o krok od zdemaskowania Basak. Ayse planuje być szczera wobec Ferita, ale wstrzymuje się z wyznaniem do momentu zakończenia policyjnej akcji poszukiwawczej. Funkcjonariusze ostatecznie odnajdują porwaną dziewczynkę całą i zdrową. Wieczorem Yaman zabiera Nanę na romantyczną kolację, gdzie wspominają swoje początki i próby ukrywania uczuć. W cieniu tych wydarzeń Trucizna, zaślepiony chęcią zemsty, czeka na odpowiedni moment do zadania ciosu.

„Dziedzictwo” – streszczenie odcinka 849

Ferit ostro ocenia matkę porwanego dziecka, co skutecznie zniechęca Ayse do wyznania mu prawdy o swojej sytuacji. Mężczyzna deklaruje, że na miejscu porywacza postąpiłby tak samo, co skłania zdesperowaną kobietę do podjęcia ostatecznej decyzji o wyjeździe do Niemiec. Podczas wspólnego posiłku Yaman zdradza Nanie, że jego wróg wciąż żyje. Kobieta reaguje na tę wieść deklaracją pełnego wsparcia i gotowości do poświęceń dla rodziny, czym jeszcze bardziej zyskuje w oczach swojego narzeczonego.

„Dziedzictwo” – streszczenie odcinka 850

Ayse jest przekonana, że to jej ostatnie chwile z Feritem, dlatego okazuje mu niezwykłą serdeczność, co mocno zaskakuje mężczyznę. Zrozpaczona Nese udaje się po pomoc do Ibrahima i Czarnej, którzy decydują się jej wesprzeć. W rezydencji trwają radosne przygotowania do świętowania sukcesów szkolnych Yusufa. Yaman odbiera ekspertyzę pisma, nie wiedząc, że Trucizna zaszantażował grafologa, przez co wynik badania jest sfałszowany i nie potwierdza jego podejrzeń.

„Dziedzictwo” – streszczenie odcinka 851

Ferit wciąż nie domyśla się, że niespodziewane ciepło ze strony Ayse jest formą pożegnania. Dzięki interwencji Ibrahima i Czarnej policji udaje się zatrzymać Berkaya. Yaman, uspokojony sfałszowanym wynikiem ekspertyzy, wyzbywa się podejrzeń wobec Acara. Podczas świętowania wzorowego świadectwa Yusufa panuje idylla, a Yaman niespodziewanie proponuje Acarowi spółkę i zaprasza go na uroczystość. Nikt z domowników nie przypuszcza, że bezwzględny przestępca właśnie szykuje się do realizacji swojego okrutnego planu w samym sercu ich domu.

„Dziedzictwo” – streszczenie odcinka 852

Nese udowadnia swoją niewinność, ale odrzuca propozycję powrotu do Volkana, nie mogąc wybaczyć mu braku zaufania. Podczas rodzinnej imprezy Yusuf nagrywa filmik, na którym przypadkiem rejestruje moment, w którym Acar przyznaje się do bycia Trucizną. Gdy Yaman wyjeżdża do pożaru magazynu, Nana odkrywa to nagranie w telefonie chłopca. Zanim zdąży ostrzec narzeczonego, zostaje zaatakowana i raniona nożem przez przestępcę. Tymczasem Tunca odzyskuje pamięć i przerażony sytuacją rusza na ratunek bezbronnemu Yusufowi.

Emisja serialu „Dziedzictwo”. Gdzie i kiedy oglądać?

Turecka telenowela gości na antenie TVP1 codziennie, od poniedziałku do niedzieli, o godzinie 16:05. Opisywane epizody, noszące numery od 847 do 852, widzowie zobaczą w dniach od 2 do 7 marca 2026 roku. W niedzielę nie zostanie wyemitowany kolejny odcinek serialu ze względu na zmiany w ramówce! Osoby, które nie mogą śledzić losów Yamana i Seher w czasie emisji telewizyjnej, mają możliwość nadrobienia zaległości w serwisie streamingowym TVP VOD.

Fabuła i obsada tureckiego hitu „Dziedzictwo”

Osią fabuły są losy dwóch sióstr, Seher i Kevser, których drogi rozeszły się po ślubie jednej z nich z członkiem bogatego rodu Kyrymly. Po śmierci Kevser i jej męża, opieka nad ich synem, 5-letnim Yusufem, staje się przedmiotem sporu. Seher walczy o odzyskanie chłopca, który trafił pod kuratelę surowego biznesmena, Yamana. W głównych rolach występują Halil Ibrahim Ceyhan oraz Sıla Türkoğlu. Na ekranie towarzyszą im m.in. Berat Rüzgar Özkan jako mały Yusuf, Melih Özkaya wcielający się w komisarza Alego oraz Tolga Pancaroglu grający Ziyę.