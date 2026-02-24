Panna młoda, odcinek 36: Kolejna afera między Hancer i Cihanem wymknie się spod kontroli. Przeciwstawi się mężowi! - ZDJĘCIA

„Panna młoda” (Gelin) odcinek 36 – wtorek, 2.03.2026, godz. 17.20 w TVP2

Po powrocie z kliniki doktor Yasemin Hancer cicho przekroczy próg domu. Cihan będzie czekał na nią na kanapie wyprostowany, z rękami splecionymi na kolanach. Gdy ją dostrzeże, powoli wstaje, a jego chłodne spojrzenie od razu powie.

Cihan urządzi Hancer aferę

— Czekałem na twój powrót. Nie możesz po prostu wychodzić, kiedy ci się podoba — uzna. niskim, napiętym głosem. — I znikać bez słowa, jakbyś nikomu nic nie była winna.

Hancer zatrzyma się kilka kroków od niego, nie spuszczając wzroku.

— Dlaczego? — zapyta spokojnie, lecz w jej głosie słychać napięcie. — To mój dom czy więzienie? Miałam ważną sprawę. Załatwiłam ją. Wyciągnie wizytówkę i włoży ją w jego dłoń. — Jutro rano będę w klinice doktor Yasemin Onder. Jeśli chcesz, przyjdź.

Cihan zmarszczy brwi, ściskając kartonik w dłoni. — Co to ma znaczyć?

Hancer spróbuje odejść, ale Cihan chwyta ją mocno za ramię. — Odpowiedz mi — syczy. — Nie możesz tak po prostu wręczyć mi wizytówki i odejść bez wyjaśnień.

Hancer unosi wzrok. Nie ma strachu, tylko zmęczenie i bunt.

— Dlaczego? — pyta mocno. — Czy ty nie zrobiłeś dokładnie tego samego ze mną?

Wyrywa ramię z jego dłoni, lecz Cihan natychmiast chwyta ją ponownie.

— Nie powiedziałem jeszcze ostatniego słowa.

— Tym razem należy ono do mnie — odpowiada stanowczo Hancer. — Jutro rano tam będę. Decyzja należy do ciebie, czy przyjdziesz.

— Nie możesz podejmować takich decyzji beze mnie — rzuca Cihan. — To dotyczy nas obojga.

Hancer uśmiechnue się gorzko.

— Właśnie dlatego mogę. Czy nie tego dotyczy nasza umowa? Wypełnię swoją część.

Cihan zareaguje agresją. Narośnie konflikt z Hancer

Cihan chwycu ją za oba ramiona, twarz napięta.

— Dlatego będziesz mnie słuchać — syczy. — Nie prowokuj mnie.

— Już zdecydowałam — odpowie Hancer wyraźnie. — Pierwszą rzeczą jutro rano będzie wizyta u Yasemin. Zacznę brać leki tak szybko, jak to możliwe.

Cihan milczy przez chwilę, widać zaskoczenie i gniew.

— Naprawdę? — pyta z ironią. — Myślisz, że Yasemin to zaakceptuje?

— Już zaakceptowała. — Hancer wbije w niego twarde spojrzenie. — Jest tylko jedna osoba, która nie potrafi tego przyjąć.

Cihan spuszcza wzrok. Hancer dodaje cicho:

— Tą osobą jesteś ty.

Przez ułamek sekundy wydaje się, że coś w nim pęka. Puszcza ramiona Hancer, odwraca się i wychodzi trzaskając drzwiami. Hancer zostaje sama, drżąc, ale pewna siebie. Po raz pierwszy nie dała się podporządkować.