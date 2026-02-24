Dziedzictwo, odcinek 847: Szantaż, okup i tajemniczy list. Kto grozi Berkayowi?

Widzowie wciąż nie mogą ochłonąć po wydarzeniach z poprzedniego epizodu. Choć Ferit wciąż próbuje przebić się przez mur kłamstw Ayse, to prawdziwy koszmar rozegrał się w otoczeniu Yamana. Pościg za nieuchwytnym Trucizną zakończył się połowicznym sukcesem, który szybko zmienił się w tragedię. Baran wpadł w ręce sprawiedliwości, ale nie nacieszył się życiem długo. Ludzie gangstera przechwycili mężczyznę i brutalnie go zamordowali, zamykając mu usta na zawsze. Yaman, choć w środku kipi ze wściekłości, musi ukrywać emocje przed rodziną, która żyje nadchodzącym weselem. Tymczasem Nese trafia na trop, który może okazać się kluczowy.

„Dziedzictwo” odcinek 847 – streszczenie. Nerwy puszczają

W najnowszym odcinku atmosfera w rezydencji gęstnieje. Nana jest kłębkiem nerwów – wizja próbnego ślubu paraliżuje ją do tego stopnia, że ucieka się do podstępu. Wysyła domowników na zakupy, by w tajemnicy, pod pretekstem pikniku, zorganizować próbną ceremonię w ogrodzie. Co zaskakujące, surowy zazwyczaj Yaman wykazuje się anielską cierpliwością. Spełnia zachcianki ukochanej, chcąc oswoić ją z nową sytuacją. Jednak jego myśli krążą wokół czegoś zupełnie innego – biznesmen z niecierpliwością czeka na wyniki ekspertyzy grafologicznej, które mogą zmienić układ sił.

Prawdziwy dramat przeżywa jednak ktoś inny. Berkay, podchodząc do swojego samochodu, nie spodziewa się, że ten moment wywróci jego spokój do góry nogami. Za wycieraczką znajduje niepokojącą wiadomość. To Nese zostawia mu anonimowy liścik z żądaniem okupu. Przerażony chłopak w panice dzwoni do Basak, szukając ratunku. Czy szantażystka dopnie swego? W tle tych wydarzeń Ferit wciąż drąży temat tajemnic Ayse, ale kobieta po raz kolejny zbywa go wymówką.

Gdzie i kiedy oglądać „Dziedzictwo”?

Turecki hit, który podbił serca Polaków, emitowany jest niemal codziennie – od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na antenie TVP1. Pełen emocji 847. odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 2 marca 2026 roku. Dla tych, którzy nie mogą zasiąść przed telewizorami o wyznaczonej porze, Telewizja Polska przygotowała alternatywę – wszystkie epizody są dostępne online na platformie TVP VOD.

O czym jest serial „Dziedzictwo”?

Fabuła serialu to wzruszająca opowieść o dwóch siostrach, Seher i Kevser, których drogi brutalnie się rozeszły. Gdy Kevser poślubia bogatego mężczyznę z rodu Kyrymly, wchodzi w świat, który ostatecznie doprowadza do jej zguby. Kobieta umiera, a na łożu śmierci powierza swojego synka opiece siostry. Tak zaczyna się walka Seher o małego Yusufa, który pozostaje pod władzą bezwzględnego Yamana. Z czasem jednak nienawiść ustępuje miejsca uczuciu, a walka o dziecko zamienia się w walkę o wspólną przyszłość.

W obsadzie serialu występują między innymi: