Wichrowe wzgórze, odcinki 369-373. Halil płaci za leczenie córki Koraya, a Zeynep rodzi pięknego syna

Fani tureckiego hitu "Wichrowe wzgórze" nie mogą narzekać na nudę. Ostatnie wydarzenia w „Wichrowym wzgórzu” przypominały najgorszy koszmar. Przypomnijmy, że Halil trafił do aresztu, by dotrzymać słowa danego ukochanej, a Zeynep przeżyła prawdziwe piekło, gdy ciężarna została porwana na zlecenie mściwej Songul. Walka o życie matki i dziecka była dramatyczna – Halil w desperacji oddał nawet własną krew, by ratować żonę. Gdy wydawało się, że najgorsze już za nimi, a sprawcy dosięgła sprawiedliwość, los przygotował dla bohaterów kolejne niespodzianki. Czy po burzy wreszcie wyjdzie słońce?

„Wichrowe wzgórze” – streszczenie odcinka 369

To będą chwile pełne wzruszeń. Przyszli rodzice udają się na badanie USG, gdzie po raz pierwszy słyszą bicie serca swojego maleństwa. Jednak to zachowanie Halila wywoła największe zdumienie. Mężczyzna, mimo własnych kłopotów finansowych, decyduje się na czyn, który wprawia w osłupienie. Halil opłaca kosztowną operację córki swojego wroga – Koraya, człowieka, który wcześniej spalił jego fabrykę. Matka dziewczynki jest w szoku i odrzuca brudne pieniądze męża, dziękując Halilowi. Ten szlachetny gest to jednak nie koniec – Fırat planuje zabezpieczyć przyszłość Zeynep, obiecując jej wyjazd do Francji i spełnienie wszystkich marzeń.

„Wichrowe wzgórze” – streszczenie odcinka 370

Fortuna kołem się toczy. Selma dokonuje transakcji życia – sprzedaje swoją kolekcję biżuterii za zawrotną sumę 5 milionów lir, co pozwala uratować finanse rodziny. Zeynep z każdym dniem czuje się silniejsza, a Halil dopina wszystko na ostatni guzik. Mężczyzna szykuje dla ukochanej bilety do Francji, ale to, co robi potajemnie, chwyta za serce jeszcze mocniej. Halil pisze poruszający list do swojego nienarodzonego dziecka. Wszyscy z niecierpliwością czekają na moment, w którym poznają płeć potomka.

„Wichrowe wzgórze” – streszczenie odcinka 371

Rodzina prześciga się w domysłach: chłopiec czy dziewczynka? Tulay i Gulhan typują płeć dziecka Zeynep, a atmosfera w domu staje się coraz bardziej radosna. Selma wreszcie otrzymuje zapłatę za swoje projekty, a Eren podejmuje ważną życiową decyzję, kupując dom na kredyt. W powietrzu czuć miłość – Kumru oficjalnie ogłasza swoje zaręczyny z Umutem. Tymczasem Gulhan i Tekin, zainspirowani szczęściem krewnych, postanawiają dać sobie jeszcze jedną szansę i ponownie podejmują próbę leczenia niepłodności.

„Wichrowe wzgórze” – streszczenie odcinka 372

Akcja przenosi się o trzy miesiące do przodu. Halil i Zeynep, już z wyraźnie widocznym ciążowym brzuszkiem, wracają z Francji. Okazuje się, że wyjazd był owocny nie tylko prywatnie – stworzone przez Zeynep perfumy trafią do sprzedaży w Turcji, co zwiastuje ogromny sukces biznesowy. Młodsze pokolenie również nie próżnuje: Merve wyznaje siostrze, że jej serce należy do Cemila. Halil bierze sprawy w swoje ręce i przekonuje Tülay, by dała błogosławieństwo najmłodszej córce. Przyszli rodzice wybierają też w końcu imię dla swojego syna.

„Wichrowe wzgórze” – streszczenie odcinka 373

Ten odcinek to prawdziwy emocjonalny rollercoaster. Z jednej strony mamy wielką radość – rodzina świętuje tradycyjne zaręczyny Merve i Cemila. Dochodzi do wzruszającej wymiany obrączek i przecięcia wstążki. Niestety, w cieniu tego szczęścia rozgrywa się dramat innej pary. Gulhan i Tekin dowiadują się, że definitywnie nie mogą mieć dzieci. Ich marzenia legły w gruzach w momencie, gdy inni świętują nowe życie. Na koniec Zeynep podejmuje symboliczną decyzję: ich syn otrzyma imię Ihsan, by upamiętnić zmarłego ojca Halila.

"Wichrowe wzgórze" - kiedy i gdzie oglądać?

Losy Zeynep i Halila można śledzić od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00 na antenie TVP1. Najnowsza seria odcinków (369-373), pełna skrajnych emocji, zostanie wyemitowana w dniach 2-6 marca 2026 roku. Dla tych, którzy nie zdążą przed telewizory, Telewizja Polska udostępnia epizody również w serwisie TVP VOD.

Odcinek 369 – poniedziałek, 2 marca

– poniedziałek, 2 marca Odcinek 370 – wtorek, 3 marca

– wtorek, 3 marca Odcinek 371 – środa, 4 marca

– środa, 4 marca Odcinek 372 – czwartek, 5 marca

– czwartek, 5 marca Odcinek 373 – piątek, 6 marca

"Wichrowe wzgórze" - opis serialu i obsada

Turecka produkcja to klasyczna opowieść o miłości, która rodzi się na gruzach nienawiści. Zeynep, wychowana w bogactwie, i Halil, pragnący zemsty za krzywdy z przeszłości, muszą pokonać wiele przeszkód, by być razem. Czy uczucie okaże się silniejsze niż rodzinne waśnie? W rolach głównych występują:

Gökberk Yıldırım (jako Halil Fırat)

(jako Halil Fırat) Cemre Arda (jako Zeynep Aslanlı)

(jako Zeynep Aslanlı) Enes Özdemir (jako Yusuf)

(jako Yusuf) İlkay Güz Bozkurt (jako Gülce)

(jako Gülce) Selma Kutluğ (jako Zümrüt)

Dilek Aba (jako Songül)

Sena Pehlivan (jako Selma Aslanlı)

Zeynep Serpil Bozkurt (jako Tülay Aslanlı)

İlayda Sumak (jako Merve Aslanlı)

Adem Bal (jako Cemil)