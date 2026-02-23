Wichrowe wzgórze, odcinek 368: Wyznanie w lesie szokuje. Cemil nie wytrzymał napięcia

Spis treści
Napięcie w uwielbianej przez Polaków produkcji nie opada ani na chwilę. Jeszcze nie ochłonęliśmy po dramatycznych wydarzeniach w szpitalu, gdzie walka toczyła się o życie Zeynep i jej nienarodzonego dziecka, a scenarzyści już szykują kolejne uderzenie. Halil, który oddając krew stał się bohaterem, wciąż znajduje się w trudnym położeniu. Cień oskarżeń Muzaffera o śmierć Gozde wisi nad nim jak fatum. Czy to początek końca jego spokoju?
Ciemne chmury nad szczęściem Zeynep
W najnowszym odcinku pozorna sielanka może zmylić czujność widzów. Zeynep, zaniepokojona swoim brakiem apetytu, szuka wsparcia u męża. Kobieta nie jest świadoma, co tak naprawdę dzieje się za kulisami jej życia. Halil, Tekin i Hakan oddychają z ulgą – udało się ukryć przed nią niewygodną prawdę. Ale jak długo można żyć w kłamstwie? Halil z każdym dniem czuje coraz większą presję. Musi odzyskać kontrolę nad sprawą tajemniczego pożaru i odnaleźć niebezpiecznego Koraya, zanim ten uderzy w ich finanse i bezpieczeństwo.
Grzybobranie zamienia się w miłosny dreszczowiec
Mimo narastającego stresu, Halil stara się być idealnym mężem i spełniać wszystkie zachcianki ciężarnej ukochanej. Wspólna wyprawa na grzyby miała być chwilą wytchnienia, ale los bywa przewrotny. W lesie spotykają Merve i Cemila. To właśnie tam, pośród drzew, emocje biorą górę nad rozsądkiem. Atmosfera gęstnieje z minuty na minutę, aż w końcu następuje przełom. Cemil nie wytrzymuje napięcia. Decyduje się na szokujące wyznanie miłości, które wprawia Merve w osłupienie. Kobieta traci mowę, a las zdaje się wstrzymywać oddech. Co wydarzy się dalej?
Kiedy i gdzie oglądać "Wichrowe wzgórze"?
Tego epizodu nie można przegapić. Emocjonujący 368. odcinek "Wichrowego wzgórza" zostanie wyemitowany w piątek, 27 lutego 2026 roku o godzinie 14:00 na antenie TVP1. Dla tych, którzy nie zdążą zasiąść przed telewizorami, stacja przygotowała alternatywę – losy bohaterów można śledzić również online na platformie TVP VOD.
O czym jest serial i kogo zobaczymy na ekranie?
"Wichrowe Wzgórze" to opowieść, która zawładnęła sercami polskich widzów. Historia miłości Zeynep i Halila rodzi się w bólach, na gruzach dawnych tragedii i pragnienia zemsty. Czy uczucie jest w stanie pokonać nienawiść dwóch zwaśnionych rodzin?
W rolach głównych występują:
- Gökberk Yıldırım (jako Halil Fırat)
- Cemre Arda (jako Zeynep Aslanlı)
- Enes Özdemir (jako Yusuf)
- İlkay Güz Bozkurt (jako Gülce)
- Selma Kutluğ (jako Zümrüt)
- Dilek Aba (jako Songül)
- Sena Pehlivan (jako Selma Aslanlı)
- Zeynep Serpil Bozkurt (jako Tülay Aslanlı)
- İlayda Sumak (jako Merve Aslanlı)
- Adem Bal (jako Cemil)
- Hilal Kuvvet (jako Canan)
- Ezgi Dalgıç (jako Asu)
- Sude Oduncu (jako Gülhan Fırat)
- Furkan Bozkurt (jako Tekin)
- Serdar Yusuf Şen (jako Eren)
- Tarık Tiryakioğlu (jako Feyyaz)
- Gülşah Susam (jako Şehnaz)
- Arda Şanlı (jako Hakan)
- Ecem Yüceşakar (jako Feriha)