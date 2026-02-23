Wichrowe wzgórze, odcinek 368: Wyznanie w lesie szokuje. Cemil nie wytrzymał napięcia

Napięcie w uwielbianej przez Polaków produkcji nie opada ani na chwilę. Jeszcze nie ochłonęliśmy po dramatycznych wydarzeniach w szpitalu, gdzie walka toczyła się o życie Zeynep i jej nienarodzonego dziecka, a scenarzyści już szykują kolejne uderzenie. Halil, który oddając krew stał się bohaterem, wciąż znajduje się w trudnym położeniu. Cień oskarżeń Muzaffera o śmierć Gozde wisi nad nim jak fatum. Czy to początek końca jego spokoju?

Ciemne chmury nad szczęściem Zeynep

W najnowszym odcinku pozorna sielanka może zmylić czujność widzów. Zeynep, zaniepokojona swoim brakiem apetytu, szuka wsparcia u męża. Kobieta nie jest świadoma, co tak naprawdę dzieje się za kulisami jej życia. Halil, Tekin i Hakan oddychają z ulgą – udało się ukryć przed nią niewygodną prawdę. Ale jak długo można żyć w kłamstwie? Halil z każdym dniem czuje coraz większą presję. Musi odzyskać kontrolę nad sprawą tajemniczego pożaru i odnaleźć niebezpiecznego Koraya, zanim ten uderzy w ich finanse i bezpieczeństwo.

Grzybobranie zamienia się w miłosny dreszczowiec

Mimo narastającego stresu, Halil stara się być idealnym mężem i spełniać wszystkie zachcianki ciężarnej ukochanej. Wspólna wyprawa na grzyby miała być chwilą wytchnienia, ale los bywa przewrotny. W lesie spotykają Merve i Cemila. To właśnie tam, pośród drzew, emocje biorą górę nad rozsądkiem. Atmosfera gęstnieje z minuty na minutę, aż w końcu następuje przełom. Cemil nie wytrzymuje napięcia. Decyduje się na szokujące wyznanie miłości, które wprawia Merve w osłupienie. Kobieta traci mowę, a las zdaje się wstrzymywać oddech. Co wydarzy się dalej?

Kiedy i gdzie oglądać "Wichrowe wzgórze"?

Tego epizodu nie można przegapić. Emocjonujący 368. odcinek "Wichrowego wzgórza" zostanie wyemitowany w piątek, 27 lutego 2026 roku o godzinie 14:00 na antenie TVP1. Dla tych, którzy nie zdążą zasiąść przed telewizorami, stacja przygotowała alternatywę – losy bohaterów można śledzić również online na platformie TVP VOD.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Cemre Arda gra Zeynep w serialu "Wichrowe wzgórze". Piękna aktorka dostała rolę przypadkiem!

O czym jest serial i kogo zobaczymy na ekranie?

"Wichrowe Wzgórze" to opowieść, która zawładnęła sercami polskich widzów. Historia miłości Zeynep i Halila rodzi się w bólach, na gruzach dawnych tragedii i pragnienia zemsty. Czy uczucie jest w stanie pokonać nienawiść dwóch zwaśnionych rodzin?

W rolach głównych występują:

Gökberk Yıldırım (jako Halil Fırat)

Cemre Arda (jako Zeynep Aslanlı)

Enes Özdemir (jako Yusuf)

İlkay Güz Bozkurt (jako Gülce)

Selma Kutluğ (jako Zümrüt)

Dilek Aba (jako Songül)

Sena Pehlivan (jako Selma Aslanlı)

Zeynep Serpil Bozkurt (jako Tülay Aslanlı)

İlayda Sumak (jako Merve Aslanlı)

Adem Bal (jako Cemil)

Hilal Kuvvet (jako Canan)

Ezgi Dalgıç (jako Asu)

Sude Oduncu (jako Gülhan Fırat)

Furkan Bozkurt (jako Tekin)

Serdar Yusuf Şen (jako Eren)

Tarık Tiryakioğlu (jako Feyyaz)

Gülşah Susam (jako Şehnaz)

Arda Şanlı (jako Hakan)

Ecem Yüceşakar (jako Feriha)

4