M jak miłość, odcinek 1917: Kamil da Magdzie ostrzeżenie w sprawie zdrady Andrzeja. Wie, co Budzyński z nauczycielką córki

"M jak miłość" odcinek 1917 - poniedziałek, 16.03.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1917 odcinku „M jak miłość” przeszłość Andrzeja Budzyńskiego dopadnie go z pełną siłą. Do kancelarii prawnika niespodziewanie zgłosi się Paulina Lipska, czyli była nauczycielka plastyki Ani Budzyńskiej, która przed laty zawróciła mu w głowie. Dziś kobieta nosi nazwisko Lipska-Jabłońska i chce rozwodu z niebezpiecznym mężem, Igorem Jabłońskim (Marcin Piętowski), gangsterem, który wcześniej nasłał zbirów na Kamila.

Kamil ostrzeże Magdę przed byłą ukochaną Andrzeja w 1917 odcinku "M jak miłość"

Powrót Pauliny nie umknie uwadze Kamila Gryca. Prawnik postanowi lojalnie uprzedzić Magdę, że w życiu jej męża znów pojawiła się kobieta, która kiedyś była dla niego kimś wyjątkowym. Szepnie Budzyńskiej dwa słowa o nowej klientce prawnika.

– W gabinecie twojego męża jest ktoś, kto kiedyś budził w nim naprawdę ciepłe uczucia – ostrzeże Magdę Kamil, co cytuje portal światseriali.interia.pl.

– Co? O czym ty mówisz? – zacznie dopytywać zaniepokojona Budzyńska.

– Traktuj to jako przyjacielskie ostrzeżenie. Lepiej miej oczy szeroko otwarte…

– Wkurzasz mnie, wiesz?! – odpowie Magda, coraz bardziej podejrzliwa.

Te słowa wystarczą, by Magda zaczęła drążyć temat i nabrała przekonania, że Andrzej coś przed nią ukrywa.

Magda wyciągnie z Andrzeja prawdę o Paulinie w 1917 odcinku "M jak miłość"

Po powrocie do domu Magda zażąda od męża szczerych wyjaśnień. Zapyta go wprost, kim była dla niego Paulina. Budzyński spróbuje bagatelizować sprawę i powie, że to tylko nauczycielka rysunku Ani.

– Jasne… Nie ściemniaj – przerwie mu Magda, domagając się szczegółów.

Postawiony pod ścianą Andrzej przyzna, że podkochiwał się w Paulinie, gdy jego małżeństwo z Martą przechodziło kryzys. Będzie przekonywał, że ich relacja była niewinna i platoniczna, ale Magda natychmiast wyczuje, że między nimi było coś więcej.

– Jak cholera widać, że coś was łączyło – rzuci zdenerwowana.

Dla Magdy dodatkowym ciosem będzie fakt, że Budzyński już wcześniej ją zdradził, z Julią Malicką (Marta Chodorowska), a owocem tamtej nocy była ciąża kochanki, która ostatecznie poroniła i wpadła w problemy psychiczne. Na szczęście potem sytuacja wróciła do normy.

Przeszłość Andrzeja i Pauliny Lipskiej

Choć Andrzej będzie próbował umniejszać znaczenie relacji z Pauliną, widzowie pamiętają, że przed laty doszło między nimi do zdrady Marty. Były nie tylko długie rozmowy i emocjonalna bliskość, ale także namiętny pocałunek. To wtedy Budzyński przekroczył granicę i dopuścił się zdrady swojej ówczesnej żony.

Wkrótce w "M jak miłość" Paulina przyzna Andrzejowi, że jej małżeństwo z Igorem Jabłońskim było ogromną pomyłką. Gangster ma dwa oblicza, jedno czułe i troskliwe dla niej, a drugie brutalne wobec wrogów i współpracowników. Kobieta wyzna, że rozwód nie będzie łatwy, bo mąż nie pozwoli jej odejść i stać go na bardzo wiele. I w tym właśnie ma pomóc Budzyński. W 1917 odcinku „M jak miłość” dawne uczucia odżyją, a przeszłe zdrady Andrzeja wrócą jak bumerang. Magda zacznie się zastanawiać, czy może ufać mężowi, a Kamil będzie bacznie obserwował rozwój wydarzeń.

