M jak miłość, odcinek 1912: Magda po zniknięciu Pawła odkryje, co się z nim stało? Znów się stoczy na dno? - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1912 - wtorek, 24.02.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Kryjówka Pawła w 1912 odcinku "M jak miłość" nadal pozostanie tajemnicą, ale my już wiemy, gdzie Zduński ukrył się przed rodziną i całym światem, żeby w samotności opłakiwać śmierć Franki. Wybierze miejsce, które już kiedyś było jego schronieniem. Schował się tam, kiedy w 2017 roku boleśnie przeżywał rozwód z Alą (Olga Frycz), odejście niewiernej żony do kochanka i jej ciążę! Ale o tym będzie pamiętała tylko Magda.

Nie przegap: M jak miłość. Paweł znów się zakocha? Rafał Mroczek ujawnił, kiedy po śmierci Franki spotka nową miłość - ZDJĘCIA

Najgorsze obawy Magdy, co się stało z Pawłem w 1912 odcinku "M jak miłość"

Zanim jednak w 1912 odcinku "M jak miłość" najbliższa przyjaciółka Pawła wpadnie na jego trop, podzieli się z Andrzejem (Krystian Wieczorek) najgorszymi obawami, że może się stać coś złego! Po nieszczęściach, jakie spadły na Pawła przez te wszystkie lata, śmierć Franki to bez wątpienia najpotężniejszy cios.

- Martwię się o niego. O to gdzie jest, co się z nim dzieje, w jakim jest stanie, kiedy wróci, czy wróci, czy będzie miał siłę zająć się swoim dzieckiem...

- Wiem, że się martwisz, ale Paweł to jest rozsądny facet, Ma dla kogo żyć. Wróci, tylko potrzebuje czasu...

- Ja wiem. Tylko ja się martwię, że on zaczął pić, rozumiesz? A jak się stoczy, to już się z tego nie podniesie... - te słowa Magdy będą zapowiedzią upadku Pawła, pogrążeniu się w alkoholowym nałogu? Nie do końca...

Tam ukrył się Paweł w 1912 odcinku "M jak miłość"

Co prawda w 1912 odcinku "M jak miłość" Magda przypomni sobie, gdzie kiedyś Paweł miał swoją kryjówkę i wyruszy tam razem z Andrzejem, lecz nie znajdzie przyjaciela w opuszczonym domku nad jeziorem w Kampinosie. Nie będzie jednak wiedziała, że Paweł cały czas się przed nią tam ukrywa i ją obserwuje.

- Paweł jak jest w kryzysie, to pozornie jest fighterem, ale tak naprawdę ucieka. On jest... Jak się rozwodził, to uciekł do Kampinosu. Takiego jakiegoś domku, siedział tam przez jakiś czas zamknięty. Może teraz też to zrobił...

M jak miłość. Paweł nie wróci do syna! Nikt nie będzie wiedział, gdzie jest po śmierci Franki Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Rafał Mroczek o dramatycznych zmianach w "M jak miłość". Co dalej z Pawłem Zduńskim? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Aż wreszcie w finale 1912 odcinka "M jak miłość" Magda usłyszy od Marysi (Małgorzata Pieńkowska) nieco bardziej optymistyczne wieści na temat zaginionego Pawła. Matka Zduńskiego wyjawi, że niezupełnie zerwał z nią kontaktu. Wcale nie sięgnął po alkohol, nie wrócił do picia... Przynajmniej taką nadzieję będzie miała Marysia.