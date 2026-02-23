M jak miłość, odcinek 1916: Majka dalej będzie pogrywała z Mateuszem. Kiedy zjawi się jej matka, Tomek ją wystawi - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1916 - wtorek, 10.03.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Zdrada Tomka, kłopoty matki Majki, nieodwzajemnione uczucie Mateusza - sporo będzie się działo w 1916 odcinku "M jak miłość" w studenckim wątku młodych żołnierzy. Mostowiak spróbuje trzymać Majkę na dystans, nie dając po sobie poznać, że jest w niej zakochany i nie może znieść tego, że ona woli Tomka, przyjaciółka ze studiów już inaczej będzie na niego patrzyła. To się zmieni od chwili, kiedy zobaczy Mateusza z Bogną (Sherazade Wolff). Tyle że ślepo zakochana Majka wcale nie zerwie z Tomkiem!

Majka w 1916 odcinku "M jak miłość" dowie się, że Tomek nadal ją zdradza z Justyną

Zakłamany, niewierny chłopak Majki w 1916 odcinku "M jak miłość" nie przestanie jej oszukiwać! Aż wreszcie jedna z koleżanek z uczelni, Zuza (Natalia Sitarska), doniesie Majce, że widziała Kubickiego z inną dziewczyną! Chodzi oczywiście o Justynę (Marta Malinowska), która jest w ciąży z Tomkiem, z którą on cały czas się spotka, oczywiście za plecami Majki. Czy ten donos na chłopaka wystarczy, żeby Majka przejrzała na oczy? Ile jeszcze dowodów zdrady i kłamstw musi dostać, żeby wreszcie rzucić Tomka?

W tym trudnym momencie w 1916 odcinku "M jak miłość" Majka znów będzie się wypłakiwała Mateuszowi, igrając z jego uczuciami. Poza tym Mostowiak nie zostawi przyjaciółki w potrzebie, kiedy do Warszawy przyjedzie jej matka (Edyta Torhan), błagając córkę o pomoc. Dopiero teraz przyzna się Majce, że chodzi o długi.

- Przepraszam, skarbie, że znów obarczam cię swoimi kłopotami. Boże, tak mi wstyd... Chodzi o pieniądze. Bo widzisz, ja mam długi - wyzna matka, cytowana przez światseriali.interia.pl. - Mamo, ale jak to? Przecież pilnujemy rachunków - zdenerwuje się Majka. - Tak. Gdyby nie twoja pomoc, twoje pieniądze, które tu zarabiasz. Wiem, że sama oszczędzasz, żeby przesłać nam jak najwięcej. Myślałam, że sobie poradzę, miałam obiecaną pracę. I dlatego cię nie angażowałam... Przed wakacjami potrzebne były korepetycje dla Oli, a potem miała klasowy wyjazd, na którym wiesz, złamała nogę... Leczenie, rehabilitacja. To wszystko kosztuje. Więc wzięłam szybką pożyczkę w takiej firmie. A wczoraj był u nas komornik - wyżali się załamana kobieta.

Tomek wystawi Majkę i jej matkę w 1916 odcinku "M jak miłość"

Problemy matki Majki w 1916 odcinku "M jak miłość" poruszą jej przyjaciół. Do tego stopnia, że od razu oferują jej wsparcie - pożyczkę 10 tysięcy złotych na spłatę długów. Początkowo nawet Tomek zaproponuje, że pojedzie razem z nią do firmy, w której zadłużyła się jej matka, by wyjaśnić sprawę. Ale ostatecznie wystawi Majkę i wtedy wkroczy Mateusz, który zrobi wszystko, by nie zostawić jej samej w tak przykrym momencie.

Tak Mateusz pomoże matce Majki w 1916 odcinku "M jak miłość"

To Mostowiak w 1916 odcinku "M jak miłość" umówi spotkanie Majki i jej matki z Piotrkiem (Marcin Mroczek), który jako prawnik doprowadzi do wstrzymania windykacji i rozłożenia długu na raty. Przyjaciółka będzie Mateuszowi bardzo wdzięczna, lecz wciąż nie zauważy, że jest w niej zakochany!

Z kolei Tomka zrobi się zazdrosny o Majkę, podejrzewając, że Mostowiak chce mu odebrać dziewczynę. To dlatego zacznie krytykować Mateusza! Co na to Majka? Stanie w jego obronie, nie pozwoli, żeby Tomek wyżywał się na Mateuszu. Ale to nie wszystko, bo dopadną ją wątpliwości, czy jej związek Kubickim ma jeszcze jakiś sens.

Edyta Torhan wróci do obsady "M jak miłość" po latach! Matka Majki kiedyś grała inną bohaterkę

Od 1916 odcinka "M jak miłość" do obsady wróci Edyta Torhan, która 15 lat temu wcieliła się w postać Niny, żony Henia Wojciechowskiego (Tadeusz Chudecki), przyrodniego brata Norberta (śp. Mariusz Sabiniewicz), który był ważną częścią rodziny Marty (Dominika Ostałowska).