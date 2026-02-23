Barwy szczęścia, odcinek 3328: Marcin odkryje uzależnienie Renaty?! Kodur zostawi ją, bo nie cofnie się przed niczym? 

"Barwy szczęścia" odcinek 3328 - wtorek, 2.03.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3328 odcinku „Barw szczęścia” dramat Renaty tylko się pogłębi. Po wypadku na nartach kobieta przez długi czas zmagała się z bólem barku, który miał minąć, ale nigdy nie ustąpił. Ratowała się silnymi lekami przeciwbólowymi, a z czasem uzależniła się od nich, nie rozwiązując prawdziwej przyczyny cierpienia. Gdy lekarze przestali przepisywać jej kolejne recepty, Renata zaczęła desperacko szukać pomocy, nawet oszukując specjalistów.

Renata nie dostanie kolejnych recept

Tym razem doktor Czubak odmówi jej kolejnej recepty i zasugeruje, że problem może być poważniejszy.

– Obserwuję u pani objawy uzależnienia – powie lekarz, dodając, że bez konsultacji ze specjalistą nie może jej pomóc. (cytaty za światseriali.interia.pl). Renata oburzy się na sugestię wizyty u psychiatry.

– Panie doktorze, ja nie mam problemów z głową, tylko z bólem barku – stwierdzi.

– Proszę to rozważyć. Nie wątpię, że pani cierpi, ale musimy znaleźć przyczynę bólu. Bez konsultacji nie przepiszę pani kolejnej recepty – usłyszy.

Po wyjściu z gabinetu Renata wróci do pracy w Feel Good, ale nie będzie w stanie funkcjonować z powodu bólu i rozdrażnienia. Gdy niespodziewanie pojawi się Marcin, od razu zauważy, że z ukochaną dzieje się coś złego.

Marcin porzuci uzależnioną Renatę?

– Kochanie, wszystko w porządku? Źle wyglądasz – zapyta z troską.

– Nic mi nie jest, nie traktuj mnie jak dziecko – odburknie zirytowana Renata.

Kodur odpuści rozmowę, ale w nocy Renata wymknie się z łóżka i zacznie szukać leków w internecie. Okaże się, że może je zdobyć bez recepty i od ręki. Następnego dnia Dominika zauważy nowe tabletki.

– To coś nowego? Pudełko wygląda inaczej – zapyta.

– Nie ma o czym mówić – utnie Renata.

Sytuacja wymknie się spod kontroli, gdy sprzedawca leków dowie się, że Nowakowa jest związana z policjantem i przestanie odpowiadać na jej wiadomości. Renata wpadnie w panikę, bo uświadomi sobie, że jest uzależniona i gotowa na wszystko, by zdobyć kolejną dawkę. Czy Marcin odkryje, jak daleko posunęła się narzeczona? I czy zdoła jej pomóc, czy raczej uzna, że Renata przekroczyła granicę, po której nie ma już odwrotu? W 3328 odcinku „Barw szczęścia” ich związek zostanie wystawiony na najcięższą próbę.