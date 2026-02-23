M jak miłość, odcinek 1917: Kamil da Magdzie ostrzeżenie w sprawie zdrady Andrzeja. Wie, co zrobił Budzyński 

Małgorzata Pala
2026-02-23 10:06

W 1917 odcinku „M jak miłość” Kamil Gryc (Marcin Bosak) ostrzeże Magdę (Anna Mucha) przed powrotem Pauliny Lipskiej (Maria Wieczorek), dawnej ukochanej Andrzeja. Prawnik wie, że nauczycielka rysunku Ani (Gabriela Świerczyńska) kiedyś rozpaliła w Budzyńskim gorące uczucia, gdy ten był jeszcze mężem Marty (Dominika Ostałowska). Magda zacznie podejrzewać, że mąż ukrywa prawdę o zdradzie, a rozmowa z Andrzejem doprowadzi do bolesnych wyznań...

"M jak miłość" odcinek 1917 - poniedziałek, 16.03.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1917 odcinku „M jak miłość” przeszłość Andrzeja Budzyńskiego dopadnie go z pełną siłą. Do kancelarii prawnika niespodziewanie zgłosi się Paulina Lipska, czyli była nauczycielka plastyki Ani Budzyńskiej, która przed laty zawróciła mu w głowie. Dziś kobieta nosi nazwisko Lipska-Jabłońska i chce rozwodu z niebezpiecznym mężem, Igorem Jabłońskim (Marcin Piętowski), gangsterem, który wcześniej nasłał zbirów na Kamila.

Kamil ostrzeże Magdę przed byłą ukochaną Andrzeja w 1917 odcinku "M jak miłość"

Powrót Pauliny nie umknie uwadze Kamila Gryca. Prawnik postanowi lojalnie uprzedzić Magdę, że w życiu jej męża znów pojawiła się kobieta, która kiedyś była dla niego kimś wyjątkowym. Szepnie Budzyńskiej dwa słowa o nowej klientce prawnika. 

W gabinecie twojego męża jest ktoś, kto kiedyś budził w nim naprawdę ciepłe uczucia – ostrzeże Magdę Kamil, co cytuje portal światseriali.interia.pl.

Co? O czym ty mówisz? – zacznie dopytywać zaniepokojona Budzyńska.

Traktuj to jako przyjacielskie ostrzeżenie. Lepiej miej oczy szeroko otwarte…

– Wkurzasz mnie, wiesz?! – odpowie Magda, coraz bardziej podejrzliwa.

Te słowa wystarczą, by Magda zaczęła drążyć temat i nabrała przekonania, że Andrzej coś przed nią ukrywa.

Magda wyciągnie z Andrzeja prawdę o Paulinie w 1917 odcinku "M jak miłość"

Po powrocie do domu Magda zażąda od męża szczerych wyjaśnień. Zapyta go wprost, kim była dla niego Paulina. Budzyński spróbuje bagatelizować sprawę i powie, że to tylko nauczycielka rysunku Ani.

Jasne… Nie ściemniaj – przerwie mu Magda, domagając się szczegółów.

Postawiony pod ścianą Andrzej przyzna, że podkochiwał się w Paulinie, gdy jego małżeństwo z Martą przechodziło kryzys. Będzie przekonywał, że ich relacja była niewinna i platoniczna, ale Magda natychmiast wyczuje, że między nimi było coś więcej.

– Jak cholera widać, że coś was łączyło – rzuci zdenerwowana.

Dla Magdy dodatkowym ciosem będzie fakt, że Budzyński już wcześniej ją zdradził, z Julią Malicką (Marta Chodorowska), a owocem tamtej nocy była ciąża kochanki, która ostatecznie poroniła i wpadła w problemy psychiczne. Na szczęście potem sytuacja wróciła do normy.

Przeszłość Andrzeja i Pauliny Lipskiej 

Choć Andrzej będzie próbował umniejszać znaczenie relacji z Pauliną, widzowie pamiętają, że przed laty doszło między nimi do zdrady Marty. Były nie tylko długie rozmowy i emocjonalna bliskość, ale także namiętny pocałunek. To wtedy Budzyński przekroczył granicę i dopuścił się zdrady swojej ówczesnej żony.

Wkrótce w "M jak miłość" Paulina przyzna Andrzejowi, że jej małżeństwo z Igorem Jabłońskim było ogromną pomyłką. Gangster ma dwa oblicza, jedno czułe i troskliwe dla niej, a drugie brutalne wobec wrogów i współpracowników. Kobieta wyzna, że rozwód nie będzie łatwy, bo mąż nie pozwoli jej odejść i stać go na bardzo wiele. I w tym właśnie ma pomóc Budzyński. W 1917 odcinku „M jak miłość” dawne uczucia odżyją, a przeszłe zdrady Andrzeja wrócą jak bumerang. Magda zacznie się zastanawiać, czy może ufać mężowi, a Kamil będzie bacznie obserwował rozwój wydarzeń.

