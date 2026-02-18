M jak miłość, odcinek 1912: Marysia ujawni, co się dzieje z Pawłem po zniknięciu! Znów się stoczy? - ZDJĘCIA

2026-02-18 20:35

W 1912 odcinku "M jak miłość" Marysia (Małgorzata Pieńkowska) będzie jedyną osobą, z którą Paweł (Rafał Mroczek) kompletnie nie zerwie kontaktu. Choć nie będzie wiedziała, gdzie jest Paweł, w jakim jest stanie i jak sobie radzi po śmierci Franki, to ujawni, że na pewno nie wrócił do picia. W najgorszych życiowych momentach Zduński zwykle sięgał po alkohol, lecz nie tym razem. Skąd ta pewność Marysi i czego się dowie od Pawła, kiedy syn wreszcie się do niej odezwie? Poznaj szczegóły.

"M jak miłość" odcinek 1912 - wtorek, 24.02.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Od zniknięcia Pawła w 1912 odcinku "M jak miłość" miną już kolejne tygodnie. Będzie już wrzesień, więc od śmierci i pogrzebu Franki miną ponad dwa miesiące, a Zduński nadal pozostanie w swojej kryjówce z dala od rodziny! Uciekł z Grabiny pod osłoną nocy, zostawił tam syna Antosia, by nie zwariować. Totalnie rozsypał się po odejściu Franki i szukał sposobu, aby ulżyć sobie w cierpieniu. Zamknął się jednak w sobie, nie dopuszczając do siebie nikogo. 

W 1912 odcinku "M jak miłość" Paweł nie odzyska nadziei na to, żeby podnieść się po śmierci Franki, nie znajdzie w sobie siły do opieki nad Antosiem. Jego zniknięcie, przedłużające się milczenie, sprawią, że nie tylko Marysia, ale także Magda (Anna Mucha) będą odchodziły od zmysłów ze strachu, co się z nim dzieje.

Strach Magdy o Pawła w 1912 odcinku "M jak miłość". Zadzwoni do Marysi!

To dlatego późnym wieczorem w 1912 odcinku "M jak miłość" Rogowska odbierze telefon od zaniepokojonej Magdy, która nie odnajdzie Pawła w domku w lesie w Kampinosie, mimo że będzie pewna, że właśnie tam się ukrył przed wszystkimi. Z ich rozmowy będzie wynikało, że Marysia dostaje wiadomości od Pawła, który nie zapomniał o Antosiu, lecz matka nie będzie wiedziała, jak on w ogóle się trzyma.

M jak miłość. Paweł nie wróci do syna! Nikt nie będzie wiedział, gdzie jest po śmierci Franki

- Dzwonię, żeby spytać co z Pawłem, czy coś wiesz, czy on się do ciebie odzywał? Nie wiem, dzwonił, pisał. Ze mną w ogóle nie ma kontaktu, więc chciałam się tylko upewnić, że wszystko jest ok...

- No wiesz, czasami wysyła SMS-y, pyta na Antka. On na szczęście nic nie rozumie... To wszystko nie jest takie proste...

- Jasne, rozumiem... A czy on?

- Nie, nie, absolutnie nie wrócił do picia... Jeśli chciałaś o to zapytać? Mam nadzieję oczywiście...

Co się dzieje z Pawłem? W 1912 odcinku "M jak miłość" ukryje się w domku w lesie

Niestety w 1912 odcinku "M jak miłość" pewność Marysi, że Paweł nie sięgnął po alkohol, nie zaczął pić i znów się staczać, jak to było kilka lat temu, kiedy stracił żonę Alę (Olga Frycz), nie będzie miała żadnego odzwierciedlenia w tym, co naprawdę dzieje się ze Zduńskim. Tylko widzowie zobaczą go przez krótką chwilą w domku nad jeziorem, gdzie przyjedzie Magda. Ale nie będzie wiadomo, w jakim stanie jest teraz Paweł. 

