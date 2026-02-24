Wichrowe wzgórze, odcinek 370: Halil ukrył to przed żoną. Reakcja Zeynep mówi wszystko

W ostatnim odcinku Halil i Zeynep przeżywali wzruszające chwile przy USG, słysząc bicie serca dziecka. Mimo własnych problemów finansowych Halil opłacił operację ciężko chorej córki Koraya. Z początku nie zdawał sobie sprawy, że to dziecko jego wroga, ale kiedy tylko doszło to do niego, postanawiał chronić Busrę i jej matkę przed konsekwencjami działań Koraya. Nie zapomniał również o Zeynep przygotowując żonę na trudne czasy. Wieczorem Zeynep cieszyła się z grzybów przyniesionych przez nową pokojówkę, a Halil informował ją o odzyskaniu spokoju i odszkodowaniu, kończąc historię obietnicą spełnionych marzeń i wyjazdu do Francji.

Wichrowe wzgórze – streszczenie odcinka 370

W najnowszym odcinku Zeynep nie potrafi znaleźć sobie miejsca. Wszystko przez tajemniczy list, który Halil napisał do ich nienarodzonego maleństwa. Co mężczyzna chciał przekazać potomkowi? Ta niewiedza nie daje przyszłej matce spokoju. Wypływ czułości sprawia, że Zeynep chwyta za pióro i tworzy własne wyznanie, opisując w nim siłę i miłość swojego męża. Proponuje prosty układ: wymianę listów. Reakcja Halila jest jednak zaskakująca. Mężczyzna stanowczo odmawia, po czym zamyka oba listy w skrzynce, a klucz ukrywa w bezpiecznym miejscu. To zachowanie tylko podsyca ogień ciekawości Zeynep. Co takiego ukrywa jej mąż?

Tymczasem na drugim planie rozgrywa się cichy dramat, który może złamać serca widzów. Cemil, zmęczony walką o szczęście, podejmuje drastyczną decyzję. Próbuje porozmawiać z Halilem przed jego wyjazdem, ale ostatecznie wyznaje Merve bolesną prawdę: zamierza opuścić farmę. Jest święcie przekonany, że u jego boku kobieta tylko cierpi. A co na to Merve? Mimo że kocha go nad życie, słowa grzęzną jej w gardle. Nie potrafi zatrzymać ukochanego wyznaniem uczuć. Ostatecznie Cemil odchodzi w przekonaniu o słuszności decyzji, zostawiając za sobą bolesne milczenie i złamane serce.

Gdzie i kiedy oglądać nowe odcinki?

Dla fanów tureckich produkcji to pozycja obowiązkowa. Losy Zeynep i Halila można śledzić od poniedziałku do piątku punktualnie o godzinie 14:00 na antenie TVP1. Najnowszy, 370. odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 3 marca 2026 roku. Jeśli jednak obowiązki nie pozwolą wam zasiąść przed telewizorem, nic straconego – wszystkie epizody są dostępne na platformie TVP VOD.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Cemre Arda gra Zeynep w serialu "Wichrowe wzgórze". Piękna aktorka dostała rolę przypadkiem!

O czym jest serial i kto w nim gra?

„Wichrowe Wzgórze” to opowieść, która podbiła serca polskich widzów, pokazując, jak cienka jest granica między miłością a nienawiścią. Zeynep, wychowana w złotej klatce, i Halil, naznaczony tragedią i pragnieniem zemsty, to dwa żywioły, które nieustannie się ścierają. Czy uczucie, które rodzi się w bólach, ma szansę przetrwać w świecie pełnym intryg? W obsadzie serialu błyszczą takie gwiazdy jak:

Gökberk Yıldırım (wcielający się w postać Halila)

Cemre Arda (serialowa Zeynep)

Enes Özdemir (Yusuf)

İlkay Güz Bozkurt (Gülce)

Selma Kutluğ (Zümrüt)

Dilek Aba (Songül)

Sena Pehlivan (Selma Aslanlı)

Zeynep Serpil Bozkurt (Tülay Aslanlı)

İlayda Sumak (Merve Aslanlı)

Adem Bal (Cemil)

Hilal Kuvvet (Canan)

Ezgi Dalgıç (Asu)

Sude Oduncu (Gülhan Fırat)

Furkan Bozkurt (Tekin)

Serdar Yusuf Şen (Eren)

Tarık Tiryakioğlu (Feyyaz)

Gülşah Susam (Şehnaz)

Arda Şanlı (Hakan)

Ecem Yüceşakar (Feriha)