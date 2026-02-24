Farma 5, odcinek 7: Pierwsza wizyta Szymona na farmie. Przekaże nowe zasady!

Pierwsza wizytacja Szymona i Beaty na farmie

Już o świcie w 7. odcinku "Farmy" pojawią się Szymon i Beata, by przekazać nowemu Farmerowi Tygodnia kolejne zadania oraz wprowadzić nowe zasady gry. Od tej pory uczestnicy będą mogli zarabiać prawdziwe pieniądze za wykonaną pracę, ale równie łatwo będą mogli wszystko stracić.

Szymon w 7. odcinku "Farmy" przekaże nowe zasady gry

Wprowadzenie nowych reguł wywoła lawinę dyskusji, emocji i wzajemnych pretensji. Farmerzy tak bardzo zaangażują się w spory, że zapomną o podstawowych obowiązkach. Skutkiem będą zmarnowane zapasy jedzenia i realne zagrożenie niewykonania zadania tygodnia.

Chaos zamiast porządku na gospodarstwie

Pytanie, czy krzyk i nerwy pomogą przywrócić porządek na farmie, czy tylko pogłębią chaos. Dodatkowo kumulacja obowiązków z poprzedniego i obecnego tygodnia sprawi, że uczestnicy odczują, jak wymagająca potrafi być praca na Farmie.

Farma, sezon 5 – kiedy i gdzie oglądać?

6. odcinek „Farmy” będzie można oglądać 24 lutego 2026 roku o godzinie 20:30 na antenie Polsatu.