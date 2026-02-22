The Traitors. Zdrajcy już wybrani. Były uczestnik nie ma złudzeń co do jednego z nich

Trzecia odsłona hitowego show "The Traitors. Zdrajcy" wystartowała z przytupem, a atmosfera gęstnieje z każdym odcinkiem. Malwina Wędzikowska odkryła karty, wskazując Natalię Prokaziuk i Igora Powierżę jako tych, którzy mają mieszać szyki. Czy ich plan się powiedzie? Wątpliwości w tej sprawie ma Mikołaj Milcke. Uczestnik pierwszej edycji w rozmowie z Radiem Eska nie zostawił na jednym ze Zdrajców suchej nitki.

Mikołaj Milcke ocenia uczestników nowej edycji "The Traitors. Zdrajcy"

Milcke, który powrócił do programu jako gospodarz "Areny", przygląda się nowym graczom z bliska. W rozmowie z Eską przyznał, że obecna ekipa ma ogromny potencjał, bo uczestnicy "są świetni, kolorowi i zdeterminowani". Mimo to, mężczyzna nie ukrywa sentymentu do początków formatu. Jego zdaniem debiutancki sezon miał w sobie coś, czego teraz brakuje, a szczerość tamtych chwil jest nie do podrobienia.

"Pierwsza edycja zawsze jest najlepsza, dlatego że jest najbardziej szczera i prostolinijna, bo myśmy nie do końca wiedzieli, do czego idziemy" - skwitował Mikołaj Milcke w rozmowie z Eską.

Czy Zdrajcy z trzeciej edycji mają szansę na sukces?

Dziennikarze zapytali wprost, jak Milcke ocenia szanse "złoli". Jego diagnoza jest brutalna i może zmartwić fanów jednego z graczy. O ile Natalia ma zadatki na świetnego stratega, to Igor zdaniem eksperta stąpa po kruchym lodzie. Jego zachowanie jest zbyt oczywiste, co może szybko doprowadzić go do zguby.

"Uważam, że Natalia ma duży potencjał na dobrego Zdrajcę, a Igor za bardzo szarżuje. Za bardzo się wystawił, jest zbyt aktywny. Zdrajca jednak powinien być w takich stanach średnich, a on wyskakuje ponad przeciętną właściwie w każdym aspekcie. Myślę, że polegnie" - podsumował w wywiadzie dla ESKI.

Co ciekawe, w teście na lojalność Igor zebrał same białe róże, co teoretycznie świadczy o zaufaniu grupy. Czyżby Milcke się mylił? Nic z tych rzeczy. Były uczestnik bezlitośnie punktuje, że taka sytuacja więcej mówi nam to o pozostałych uczestnikach, aniżeli o rzeczonym Zdrajcy. Czy mroczna przepowiednia się sprawdzi i Igor odpadnie w przedbiegach? Tego widzowie TVN dowiedzą się w niedzielne wieczory.

