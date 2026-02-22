The Traitors. Zdrajcy. Ksiądz wziął udział 3. edycji. To, co zrobił wcześniej, wprawia w osłupienie

Rafał Główczyński to postać, która wymyka się wszelkim schematom. Jako katolicki ksiądz ze zgromadzenia Salwatorianów, znany w sieci pod pseudonimem "Ksiądz z osiedla", od dawna budzi emocje. Jednak jego pojawienie się w pierwszym odcinku trzeciej edycji hitu TVN wywołało prawdziwą lawinę komentarzy. Co skłoniło duchownego do wejścia w świat telewizyjnych intryg? W szczerej rozmowie z Radiem Eska kapłan wyjawił, że za tymi kontrowersjami kryje się jeden, bardzo konkretny cel.

Udział w programie "The Traitors. Zdrajcy" to wierzchołek góry lodowej

To brzmi jak scenariusz filmu, a jest życiem tego niezwykłego kapłana. Od 9 lat pełni posługę i uczy religii, ale to jego działalności poza kościołem budzi największe emocje. Prowadzi klubokawiarnie "Cyrk Motyli", a lokalizacja jednej z nich może szokować. Okazuje się, że miejsce to do niedawna funkcjonowało jako... agencja towarzyska.

Przejąłem dawną agencję towarzyską. Założyłem tam klubokawiarnię bez cennika, żeby każdego było stać. Robiłem imprezy pod mostem Świętokrzyskim, co sobota od 23:00 do 3:00 byłem pod mostem i robiłem imprezy. No i teraz w Wielkim Poście, w każdy piątek Wielkiego Postu, o 23:00 robiłem nocne Drogi Krzyżowe, więc gdyby ktoś miał problem z tym, żeby być na drodze Krzyżowej w kościele, to zapraszam pod most Świętokrzyski - zdradził w wywiadzie dla ESKI,

Dlaczego akurat program TVN o kłamstwach?

Wielu zadaje sobie pytanie: co osoba duchowna robi w formacie takim jak "The Traitors", gdzie liczy się spryt i umiejętność wprowadzania w błąd? Dziennikarze Eski zapytali o to wprost. Odpowiedź ojca Rafała nie pozostawia wątpliwości. Wszystkie te nietypowe działania mają służyć wyższemu dobru – chodzi o skierowanie oczu i serc współczesnej młodzieży na kościół. "Gdyby cała młodzież była u mnie w niedzielę na mszy, to bym był w kościele, a ponieważ nie są, to poszedłem tam, gdzie są, czyli tym razem na ekran telewizora" - skwitował ze śmiechem.

Reakcja wiernych na telewizyjne show "The Traitors. Zdrajcy"

Trudno ukryć, że widok księdza w reality show to niecodzienne zjawisko, które mogło wywołać burzę w lokalnej społeczności. Jak na te rewelacje zareagowali parafianie? W rozmowie z mediami ojciec Rafał odniósł się do tego, jak otoczenie przyjęło wieści o jego telewizyjnej przygodzie. "Parafia dowiedziała się generalnie, gdy już tam byłem. Natomiast no mam całą rzeszą fanów. Normalnie chyba robiły się jakieś parafialne kółka oglądania, także to jest urocze" - powiedział.

Kuriozalna pomyłka księdza z programem TVN

Na koniec wyszła na jaw absolutnie zaskakująca historia, która rzuca nowe światło na udział duchownego w show. Ojciec Rafał zdradził, że tak naprawdę... pomylił programy! Kiedy stacja TVN złożyła mu propozycję, przyjął ją bez wahania, będąc święcie przekonany, że chodzi o kultowego "Agenta".

Dostałem zaproszenie, natomiast tak szczerze to ja trochę pomyliłem programy. Kiedyś oglądałem taki program "Agent" i tam był taki "jeden zły i ci wszyscy dobrzy" [...]. Ale na miejscu właśnie dowiedziałem się, że to nie jest ten program i pytam: "to co ja mam robić?" i oni mówią: "to nie oglądałeś?". Nie, no oglądałem... rolkę na Instagramie. No ale potem już zrozumiałem o co chodzi, więc starałem się po prostu jakoś tam wszystko nadrabiać - podsumował.

