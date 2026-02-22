Uznano go za film wszech czasów. Dziś obejrzycie go w TV

Co zobaczymy dziś w TV?

Walka o pilota w polskich domach będzie dziś wyjątkowo zacięta. Stacje telewizyjne przygotowały prawdziwy miszmasz emocji, od klasyki po nowości. TVP2 o 18:45 postawi na sprawdzony tytuł "Dusigrosz", Polsat późnym wieczorem rozbawi widzów komedią "Swingers", a TVN spróbuje przyciągnąć fanów intryg kolejnym odcinkiem "The Traitors. Zdrajcy". Kto woli mocniejsze wrażenia, pewnie zerknie na Puls, gdzie o 20:00 wystartuje "Tomb Raider". Jednak prawdziwa bomba wybuchnie na antenie TVN7. To tam pojawi się propozycja, obok której żaden szanujący się kinoman nie przejdzie obojętnie.

Legenda kina powraca. TVN7 wyciąga asa z rękawa

Mowa oczywiście o "Skazanych na Shawshank". Dzieło Franka Darabonta, oparte na prozie mistrza grozy Stephena Kinga, to pozycja absolutnie kultowa. Od lat ten tytuł nie schodzi z ust wielbicieli kina i okupuje szczyt listy najlepszych produkcji wszech czasów serwisu Filmweb. Fabuła chwyta za gardło od pierwszych minut. Niewinny bankier Andy Dufresne trafia do brutalnego świata za kratami, gdzie rządzi sadystyczny naczelnik Norton. To brzmi jak przepis na koszmar, a jednak film jest poruszającą opowieścią o nadziei, która umiera ostatnia.

Obsada to prawdziwa konstelacja gwiazd: Tim Robbins i Morgan Freeman stworzyli na ekranie duet, który na zawsze zapisał się w historii kinematografii. Kiedy zasiąść przed telewizorem? Emisja tego niezwykłego obrazu już dziś o godzinie 20:00 w TVN7. A dla tych, którym wciąż będzie mało wrażeń, stacja przygotowała na później "Ptaki nocy" z charyzmatyczną Margot Robbie.

Wielki przegrany czy moralny zwycięzca?

Tu dochodzimy do najbardziej szokującego faktu w historii tej produkcji. Choć film uchodzi za wzór doskonałej adaptacji, Akademia Filmowa potraktowała go po macoszemu. Aż siedem nominacji do Oscara – w tym za najlepszy film, scenariusz i rolę pierwszoplanową – i ani jednej statuetki! Jak to możliwe? Dzieło Darabonta przegrało rywalizację z "Forrestem Gumpem". Dziś jednak to właśnie historia niesłusznie skazanego bankiera zdaje się budzić większe emocje u widzów, którzy stawiają ją w rankingach wyżej niż opowieść o sympatycznym biegaczu.

