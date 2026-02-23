La Promesa, odcinek 339: Feliciano planuje wielki krok, ale paraliżuje go strach

Echa dramatycznego zwolnienia Marii Fernandez wciąż nie milkną, a służba w pałacu jest wstrząśnięta decyzją markizy. Atmosfera wzajemnych oskarżeń zatruwa relacje między pracownikami, choć w tym mroku pojawia się światełko nadziei dla niesłusznie oskarżonej o kradzież Very, której broni Lope. Tymczasem Jana nie zamierza się poddać – ukryła przyjaciółkę w bezpiecznym miejscu, mogąc liczyć na wsparcie doktora Abla. Na arystokratycznych salonach również nie brakuje napięć, bo markiza Cruz knuje, jak ostatecznie pozbyć się Curra.

„La Promesa” odcinek 339. Streszczenie wydarzeń

Sytuacja staje się coraz bardziej napięta. Jana nie przebiera w środkach i wywiera presję na Manuela, błagając, by wstawił się za niesłusznie oskarżoną pokojówką. Los wyrzuconej na bruk kobiety leży na sercu całej służbie – Salvador potajemnie donosi jej jedzenie do leśnej kryjówki, ryzykując gniew państwa. Równolegle toczy się prywatne śledztwo doktora Abla w sprawie zaginionego zegarka. Największe emocje budzi jednak wątek miłosny. Feliciano pragnie oświadczyć się ukochanej Teresie, jednak w kluczowym momencie brakuje mu odwagi. Zdesperowany mężczyzna zwraca się o pomoc do szefa służby. W tle rozgrywa się rodzinny dramat Manuela, który odrzuca obowiązki finansowe na rzecz swojej lotniczej pasji.

Gdzie i kiedy oglądać 339. odcinek „La Promesa”?

Fani hiszpańskich intryg muszą zapisać tę datę w kalendarzach. Kolejna dawka emocji czeka na widzów w poniedziałek, 2 marca 2026 roku. Transmisja rozpocznie się punktualnie o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Dla tych, którzy nie zdążą zasiąść przed telewizorami, stacja przygotowała alternatywę – wszystkie epizody, zarówno te bieżące, jak i zaległe, są dostępne online na platformie TVP VOD.

O czym jest serial „La Promesa”? Obsada i fabuła

Jana wkracza w coraz mroczniejszy świat rodziny Lujan, gdzie każdy krok może być tym ostatnim. Odkrywane przez nią intrygi i sekrety pałacu La Promesa mrożą krew w żyłach. Bohaterka każdego dnia toczy niebezpieczną grę, balansując między pragnieniem krwawej zemsty a rodzącym się uczuciem do Manuela. Czy prawda, której tak usilnie szuka, okaże się bardziej przerażająca, niż ktokolwiek mógłby przypuszczać?

W rolach głównych występują:

Ana Garcés wciela się w postać Jany Expósito

Eva Martín gra bezwzględną Cruz Ezquerdo de Luján

Manuel Regueiro występuje jako Alonso de Luján

Arturo Sancho gra rolę Manuela Luján Ezquerdo

María Castro jako Pía Adarre

Joaquín Climent wciela się w postać Rómulo Baeza

Antonio Velázquez jako Mauro Moreno

Carmen Flores Sandoval gra Simonę Martínez

Teresa Quintero jako Candela García

Carmen Asecas występuje jako Catalina Luján

Paula Losada wciela się w rolę Jimeny

Alicja Bercán jako Leonor Luján Ezquerdo

Alberto González gra Juana Ezquerdo

Marga Martínez jako Petra Arcos

Enrique Fortún wciela się w postać Lope Ruiza

Sara Molina występuje jako María Fernández

Laura Simón jako Lola Montoro

Rafa de Vera gra postać Conrado Funesa

